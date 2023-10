Ce mai fură românii de la serviciu: "Timp. Rezolv cât de multe probleme personale în timpul programului"

Românii sunt prudenți și preferă discreția când vine vorba de locul de muncă. Unii prind însă curaj și sunt sinceri sub protecția anonimatului, în mediul online.

O temă de discuție neașteptată a fost lansată de un român care a încercat să afle ce se mai fură de la serviciu.

"Pe ce ați pus ochii la muncă și apoi ați pus și mâna?"

"Hai că aici nu va cunoaște nimeni... Ce ați furat de-a lungul timpului de la muncă?

Pe bune acum! Pe ce ați pus ochii la muncă și apoi ați pus și mâna? Încep eu: Cărți, prosoape, șampoane... În fine, lucram într-o bază militară și le cam lăsau în urmă, deci e o zona gri la mine", a scris acesta pe Reddit.

"4 ani mai târziu, încă nu m-au prins"

Postarea a adunat aproape 200 de răspunsuri, fără să fie clar dacă toate pot fi luate în serios. Unii, de exemplu, au indicat diferite obiecte de papetărie care pot fi luate acasă din greșeală, în unele cazuri.

"Un marker permanent. 4 ani mai târziu, încă nu m-au prins."

"Nu consider furat că am luat o radieră și un rotring în situația în care mi=am adus de acasă dosare plic și suporturi de documente când n-a fost buget."

"Geacă albă de puf a șefului. El mărimea XXXL eu doar un L. Tata a pus-o în cușca iepurilor, era iarnă și tocmai aveam iepuraşi, toți negri, se asortau cu geaca de un alb imaculat."

Cărămidă, ciment, lavabilă

Alții au menționat materiale de construcții sau produse de curățenie.

"Un palet de cărămidă, 10 saci de ciment, 100 m cornier, 20 găleți de lavabilă și o pisica."

"Chestii de curățenie (saci de gunoi, soluții de spălat pe jos/geamuri, role de hârtie, lavete, bureți)."

"Mâncare en-gross - cutii de 1kg de ciocolată caldă, cafea, siropuri, ceai."

"Un flex."

"Pliculețe de zahăr pentru cafea."

"Mi-am însușit vechiul laptop de muncă"

"Fuzibile, separatori, izolatori, manșoane; lucrăm cu electrice. Astea le numesc furate pentru că le-am luat fără să anunț; aș putea să le și anunț, că ni se permite să băgăm puțin mâna "in the cookie jar"."

"Nu-i furat dar mi-am însușit vechiul laptop de muncă (nu l-am dus înapoi când mi s-a făcut upgrade); nu-i fraier... un Lenovo cu Ryzen 5600H, 32Gb RAM, 1Tb M2 și video dedicat GTX 1650Ti; e de un an la mine, deja se discuta următorul upgrade, de asta s-a uitat complet - sau au considerat să mi-l lase; nu-s băieți răi directorii."

"Șuruburi, piulițe, hârtie de bucătărie și igienică, saci de menaj, pateu, mr proper, zacuscă, săpun, săpun lichid, cafea, clor, prelungitoare, bani, țigări, lichid de parbriz, ulei de mașina, odorizant de camera, prosoape, materiale de construcții, dulciuri, scule, suc, detergent de geamuri, bandă izolatoare, ștechere, prize, ghiozdane, genți de voiaj, telefoane, tricouri, pelerină de ploaie etc…"

"Mulți bani"

Unii au indicat banii furați, referindu-se la orele din timpul programului în care nu muncesc, așa cum ar trebui.

"11 telefoane de birou cisco 7945, 2 dell optiplex 9020 (i7-4700k/8gb ram/500GB), un switch cisco sg550 (48p, fără PoE), 2 monitoare HD de 24" samsung, alte 2 de 22" Hanns G, caiete, pixuri, stickuri USB, prelungitoare cu USB și protecție, un cuțit de bucătărie și încă niște chestii. Acum mă mulțumesc să le fur cele 50 de lire pe ora pentru muncă pe care nu o fac."

"Fur timp. Și rezolv cât de multe probleme personale în timpul programului. Telefoane, mai o deplasare... Dar fără a deranja conducerea. Nu sar calul."

"Mulți bani. Cum am făcut? Doar m-am dus acolo în fiecare zi și la sfârșit de luna mi-au dat bani gratis. Ce fraieri sunt patronii români."

"Am luat cam tot ce se putea lua"

"Motorina consumată pe drumurile în interes propriu se ia în considerare?"

"Nu mă mai plătise patronache de vreo două luni și mi se cam luase. Eram singurul care făcea toate, că restu plecaseră înaintea mea. Am luat cam tot ce se putea lua. Dacă erau zece chestii identice luăm opt din ele. Gen șase harduri de 1tb, am plecat cu patru din ele. Am făcut curat pe acolo și după vreo săptămâna s-a apucat să facă inventarul "să nu cumva să plec de acolo cu ceva". Când i se părea că lipsesc lucruri dădeam vină pe aia de plecaseră înainte "că doar nu le-oi lua chiar eu să bată așa la ochi". Am vândut toate prostiile alea și mi-am scos vreo trei salarii pe ele. Între timp l-am amenințat cu itm and shit și mi-a virat alea două luni și un pic extra că scuze. Good times."

"După ce m-am certat cu șeful și m-a invitat să îmi dau demisia, "că concediere nu se face", am plecat de acolo cu ce mi-a încăput într-o cutie mai mare: 2 cutii de electrozi de sudură, câte o mâna de discuri de flex din fiecare tip, câteva consumabile pentru sudură în argon... nu am avut mustrări de conștiința, mi-o luasem destul de rău cu psihicul acolo și știam că oricum nu mai deschide departamentul de sudură. "

"O roabă pe care am împrumutat-o, dar am uitat să o aduc înapoi. Și timp de vreo luna, în fiecare zi vin cu câteva minute mai târziu și plec cu câteva minute mai devreme și tot adaug, vreau să văd cât de mult pot să fac asta până îmi zice cineva ceva."

