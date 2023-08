Încă o lovitură de stat într-o țară africană. Președintele proaspăt reales, dat jos de armată. Granițele, „închise până la noi ordine”

Un grup de ofiţeri militari de rang înalt au apărut la postul de televiziune Gabon 24, în primele ore ale zilei de miercuri, şi au anunţat că au preluat puterea, după ce organismul electoral de stat declarase că preşedintele Ali Bongo Ondimba a câştigat al treilea mandat, informează AFP.

În capitala Libreville s-au auzit focuri de armă.

Între anunţul victoriei lui Ali Bongo Ondimba şi declaraţia de la televiziune a soldaţilor care au spus că preiau puterea au trecut doar câteva minute, menţionează AFP.

În timp ce preşedintele, aflat la putere de 14 ani, a câştigat în alegerile prezidenţiale de sâmbătă un nou mandat, cu 64,27% din voturi, un grup de militari gabonezi a anunţat, într-un comunicat de presă citit pe postul de televiziune Gabon 24, care este găzduit chiar de sediul Preşedinţiei, anularea scrutinului şi dizolvarea „tuturor instituţiilor Republicii”.

„După ce am remarcat o guvernare iresponsabilă, imprevizibilă, care are ca rezultat o deteriorare continuă a coeziunii sociale riscând să ducă ţara în haos (...) am decis să apărăm pacea punând capăt regimului în vigoare”, a declarat unul dintre militari, care pretind că vorbesc în numele unui „Comitet pentru tranziţia şi restaurarea instituţiilor”.

Ei au mai anunţat că graniţele au fost „închise până la noi ordine”.

În timpul acestei declaraţii, jurnaliştii AFP au auzit focuri de armă automate în Libreville.

Victoria lui Ali Bongo Ondimba fusese anunţată cu câteva minute mai devreme de autoritatea naţională care se ocupă de scrutin. Preşedintele în exerciţiu i-a învins, într-un singur tur de scrutin, pe principalul său rival, Albert Ondo Ossa, care a câştigat doar 30,77% din voturi, precum şi pe alţi 12 candidaţi care au adunat doar câteva procente, a precizat preşedintele Centrului Electoral din Gabon (CGE), Michel Stéphane Bonda, la televiziunea de stat Gabon 1. „La finalul centralizării rezultatelor (...) este ales Bongo Ondimba Ali cu 293.919 voturi sau 64,27%”, a proclamat Bonda.

Rata de participare la vot a fost de 56,65%.

Rivalul lui Bongo, Albert Ondo Ossa, denunţase o „fraudă orchestrată de tabăra Bongo” cu două ore înainte de închiderea scrutinului de sâmbătă, iar apoi îşi revendicase victoria pe baza unei numărători a voturilor efectuate de către propriii reprezentanţi şi fără a prezenta niciun document justificativ. Tabăra lui Ossa l-a îndemnat luni pe Bongo să „organizeze, fără vărsare de sânge, transferul de putere”.

Rezultatele oficiale au fost anunţate după miezul nopţii, la ora locală 03:30 (miercuri, 05:30 ora României), la televiziunea de stat, fără ca în prealabil să fi fost făcut nicio declaraţie prealabilă despre eveniment, în condiţiile în care în ţară erau în vigoare unele interdicţii. Internetul a fost întrerupt în toată ţara şi au fost impuse restricţii de circulaţie, două măsuri decretate de guvern sâmbătă, înainte de închiderea secţiilor de vot, pentru a împiedica, potrivit acestuia, difuzarea de „ştiri false” şi posibile „violenţe”.

În Africa, teritoriu tot mai disputat între Occident, Rusia şi China, cea mai recentă lovitură de stat militară a fost în Niger, la sfârşitul lunii iulie, după ce şi în statele vecine Mali şi Burkina Faso puterea a fost preluată de militari.

Gabonul se află pe coasta de vest a continentului african, în zona Africii Centrale, şi se învecinează cu Guineea Ecuatorială în nord-vest, cu Camerun în nord, cu Republica Congo în est şi nord. Are ieşire la ocean, în Golful Guineea, şi o populaţie de circa 2,3 milioane de locuitori. În regiune se află şi Republica Centrafricană, devastată de un război civil şi unde ar fi fost implicate din plin trupele de mercenari ruşi Wagner.

