Momentul în care membri ai Gărzii Regale leşină din cauza căldurii, la Londra VIDEO

Mai mulţi militari au leşinat în weekend, în timpul unei repetiţii a unei parade prezidate către prinţul William, iar imagini de la incident au fost puternic partajate pe reţele de socializare, scrie presa britanică.

Cel puţin trei militari din cadrul Gărzii Regale britanice au leşinat sâmbătă, din cauza căldurii, la o temeperatură de 30 de grade Celsius, în timpul repetiţiilor.

👑 The Prince of Wales has thanked troops for withstanding 'difficult conditions' during the final rehearsal ahead of Trooping the Colour, which saw three soldiers faint.

Read more here ⤵️https://t.co/OAgfOQPlkG pic.twitter.com/SwKJtJ5iFA