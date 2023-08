Care e tariful lui Gheboasă pentru un concert: ”Cânt orice gen, de ce nu şi la îngropăciune?”

Trapperul Gheboasă a cântat, la Untold, împreună cu adolescenții din public, piese pline de obscenități și înjurături, atrăgându-și oprobriul public.

Piesa „Dă-i țiganca”, care a făcut valuri la Untold nu este o noutate pentru iubitorii muzicii de gen, fiind scoasă acum un an de Gheboasă și popularizată și pe YouTube, și pe TikTok, iar artistul a cântat-o la mai multe festivaluri și concerte. De altfel, numai pe YouTube piesa are peste 14 milioane de vizualizări.

Conform stiridecluj.ro, Gheboasă a fost la un pas să ajungă la începutul verii la Festivalul de Manele de la Cluj, unde organizatorii au fost dispuși să-i achite tariful de 3.000 de euro. Tariful lui Gheboasă este mult mai mic față de alți maneliști, dar acesta este posibil să crească în urma ultimelor evenimente.

”Dacă e cazul fac şi parastase şi cumetrii, eu sunt acolo. Cânt orice gen, de ce nu şi la îngropăciune?”, a spus trapperul zilele trecute, la România TV.

”Toate festivalurile mi-au dat cât am cerut, am cerut anul acesta mai mult decât ceream de obicei. Visam la banii ăștia, nici nu puteam să-mi imaginez vreodată. Dar nu-mi place să vorbesc despre bani, să le zic oamenilor câți bani am făcut“, a precizat Gheboasă la podcastul lui Măruță.