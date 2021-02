EXCLUSIV Hagi a mai dat o lovitura in Liga 1. FC Viitorul a transferat un fotbalist de la o rivala

Dupa ce l-a luat pe fundasul moldovean Arthur Craciun, FC Viitorul mai face un transfer surprinzator.Ramasa fara atacant dupa plecarea lui Luckassen, echipa constantena l-a luat pe brazilianul Jo Santos de la Hermannstadt.Fotbalistul tocmai si-a rezilitat contractul cu formatia sibiana si va merge la Constanta, unde va juca pentru FC Viitorul."A.F.C.Hermannstadt si mijlocasul lateral Joalisson Santos Oliveira (Jo Santos) au reziliat astazi intelegerea contractuala in conditii amiabile", a fost anuntul oficial al sibienilor.Jo Santos are 29 si a ajuns in Romania, in 2017, la Poli Iasi . Din 2019 era la FC Hermannstadt.FC Viitorul este pe 9 in clasament, la 5 puncte in spatele ultimului loc ce duce in play off.CITESTE SI: