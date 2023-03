Gigi Becali va fi judecat în stare de recidivă pentru infracţiunea de fraudă la vot, pentru care riscă de la 6 luni la 3 ani de închisoare, după ce Judecătoria Buftea a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea procesului pe fond. Omul de afaceri s-a ales cu un nou dosar penal după ce a încălcat interdicțiile accesorii pe care le avea dintr-o condamnare mai veche, printre care se număra și cea de a alege și de a fi ales.

Legea spune că faptele lui Gigi Becali se prescriu în 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani. De aici rezultă că Gigi Becali are termen până la 6 octombrie 2023 să scape de aceste acuzații, ori riscă să se întoarcă la pușcărie, acesta fiind în recidivă dacă va fi găsit vinovat.

Asta înseamnă că, în cazul unei condamnări, lui Becali i se va adăuga și restul de pedeapsă rămas neexecutat în urma liberării condiționate din 2015.

Până la prescrierea faptelor, Gigi Becali are 198 de zile.

Procesul de fraudă la vot al lui Gigi Becali se judecă încă în procedura preliminară, care este secretă, însă instanța a constatat joi, 23 martie, după 3 ședințe, că actul de sesizare al Parchetului de pe lângă judecătoria Buftea este legal întocmit.

„ Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul Becali George, ca neîntemeiate.

cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul Becali George, ca neîntemeiate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 6639/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea privind pe inculpatul Becali George, trimis în judecată , în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă la vot, în stare de recidivă (…), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

instanţei cu rechizitoriul nr. 6639/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea privind pe inculpatul Becali George, , în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă la vot, (…), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Becali George.

cauzei privind pe inculpatul Becali George. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.03.2023”, se arată în minuta încheierii Judecătoriei Buftea.

Gigi Becali a votat la Referendumul pentru Familie din data de 06.10.2018, deși avea interdicția de a alege și de a fi ales instituită pe o perioadă de 5 ani după ispășirea condamnării de 3 ani și 6 luni de pușcărie, rezultată din contopirea pedepselor din 3 dosare penale: Dosarul schimbului de terenuri cu MApN, Dosarul Valiza și cel al sechestrării hoților care îi furaseră mașina.

Gigi Becali a fost eliberat condiționat pe data de 03.04.2015, deci pedeapsa accesorie pe care o avea – interdicția de a alege și de a fi ales – expira abia în aprilie 2020.

Cu toate astea, pe data de 6 octombrie 2018, Gigi Becali s-a prezentat la secția de votare din Pipera, unde a votat la Referendumul pentru Familie.

Becali a fost printre cei 21% dintre români care au mers la vot în vederea revizuirii Constituției, în sensul de a fi schimbată definția familiei din „căsătorie între soți” în căsătorie dintre un bărbat și o femeie”.

Becali: „Dacă îmi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu spun că am voie!”

Îngrozit de perspectiva de a fi înconjurat de familii întregi de homosexuali sau – doamne-ferește! – de lesbiene, Gigi Becali declara jurnaliștilor prezenți la secția de vot din Pipera:

„Hotărârea (judecătorească – n.r.) nu zice că nu am voie să votez cinci ani, ci spune ca 'nu are voie să aleagă și să fie ales'. Eu nu am candidat ca să fiu ales. Eu am votat la refendum pentru 1.000 de ani! Una e să alegi și să fii ales, alta e să votezi ceva. Dreptul de vot la referendum nu-l poate lua nimeni niciodată, niciun judecător!”, explica Gigi Becali ziariștilor.

Curioși din fire, jurnaliștii l-au întrebat pe latifundiarul din Pipera de unde știe aceste lucruri.

„Păi, știu, pentru că am inteligență! Păi mie dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru ca inteligența mea și bunul meu simț și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, a spus, hotărât, finanțatorul Stelei pe data de 06.10.2018.

Ba mai mult, a doua zi, pe 7 octombrie, Gigi Becali s-a întors la secția de votare unde a transmis un nou mesaj în fața camerelor.

„Eu votez de 100 de ori, ca să voteze oamenii o dată. Vreau să le demonstrez, dacă eu mă duc de 100 de ori, voi nu puteţi să vă duceţi o singură dată să decideţi viitorul familiei? Asta vreau să le demonstrez. Dacă atâta lucru nu pot să facă, suntem un neam de handicapaţi. Votez de 100 de ori, să mă prindă. Să demonstreze. Eu votez! Eu iar mă duc să le arăt la oameni: cinci minute nu puteţi să puneţi o ştampilă?!”, a declarat Becali. Evident, latifundiarul nu a fost lăsat să voteze a doua oară.

Cele 3 dosare care l-au băgat la pușcărie pe Gigi Becali

Reamintim că Gigi Becali a fost reabilitat abia după a treia încercare, în 2021, de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Gigi Becali a fost condamnat, în 11.02.2013 , definitiv, de completul de cinci judecători al instanţei supreme la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru sechestrarea celor care i-au furat limuzina, pedepse similare fiind dispuse şi în cazul bodyguarzilor lui. Instanța nota în motivare că recuperarea limuzinei de lux pe care hoții i-o furaseră lui Becali s-a transformat într-o „justiție privată”.

, definitiv, de completul de cinci judecători al instanţei supreme la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru sechestrarea celor care i-au furat limuzina, pedepse similare fiind dispuse şi în cazul bodyguarzilor lui. Instanța nota în motivare că recuperarea limuzinei de lux pe care hoții i-o furaseră lui Becali s-a transformat într-o „justiție privată”. Pe data de 20.05.2013 , Gigi Becali a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în Dosarul schimbului de terenuri cu MApN, însă pedeapsa a fost contopită de judecători cu cea din Dosarul sechestrării hoților, rezultând o condamnare cu executare. Becali fusese trimis în judecată de procurorii DNA pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în forma calificată și continuată. În același dosar a fost pus sub acuzare și condamnat și Victor Babiuc (fost ministru al Apărării Naționale între anii 1997-2000), pentru abuz în serviciu și luare de mită. Ancheta procurorilor viza un schimb ilegal de terenuri dintre Becali și MApN, care a prejudiciat statul cu 900.000 de dolari.

, Gigi Becali a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare în Dosarul schimbului de terenuri cu MApN, însă pedeapsa a fost contopită de judecători cu cea din Dosarul sechestrării hoților, rezultând o condamnare cu executare. Becali fusese trimis în judecată de procurorii DNA pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în forma calificată și continuată. În același dosar a fost pus sub acuzare și condamnat și Victor Babiuc (fost ministru al Apărării Naționale între anii 1997-2000), pentru abuz în serviciu și luare de mită. Ancheta procurorilor viza un schimb ilegal de terenuri dintre Becali și MApN, care a prejudiciat statul cu 900.000 de dolari. Pe data de 04.06.2013, atunci când se afla deja la pușcărie, Gigi Becali a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare în Dosarul „Valiza” (3 ani pentru dare de mită și 1 an pentru fals), după ce inițial fusese achitat. Acuzațiile DNA pentru Gigi Becali au fost că a dat o valiză cu 1,7 milioane de euro echipei Universitatea Cluj pentru a câștiga în fața CFR Cluj, contracandidata Stelei la Campionatul Național de Fotbal din 2008.

Această a treia condamnare a lui Becali i-a mai adăugat latifundiarului 6 luni de pușcărie în urma contopirii pedepselor, pe rolul Tribunalului București, rezultând condamnarea de 3 ani și jumătate de închisoare.

