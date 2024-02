Vedeta din România care nu-i suportă pe Smiley și Gina Pistol: ”Ce să spun...A plecat cu boxerul în SUA. De ea zic că e boxer”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi, împreună cu fetița lor, Josephine, au plecat recent în America, în Los Angeles, unde artistul se dedică atât familiei, cât și muncii. Au închiriat o casă acolo, deoarece vor sta o perioadă mai lungă de timp.

Smiley și Gina Pistol au însă și contestatari, așa cum este Mariana, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu.

,Ce să spun...Smiley a plecat cu boxerul în SUA. Gina Pistol, de ea zic că e boxer. Am văzut că este nemulţumită de o nouă tunsoare pe care a căpătat-o în America. Mă umflă şi râsul! Cât despre Smiley, eu nu îl mai suport de când am fost la o emisiune a lui Cătălin Măruţă, în care eu am făcut duş în direct.

A venit şi el la un moment dat, când era adrenalină în platou. Am observat atunci că l-a întrebat pe Măruţă: Ce se întâmplă aici? Cătălin i-a spus că eu urmează să fac duş în direct. Smiley a avut o reacţie de dispreţ. De genul: Pfff! De atunci, nu îl mai suport”, a spus Mariana Moculescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.