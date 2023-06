Decizie șoc la Hollywood. Ce se întâmplă cu celebrele premii Globurile de Aur

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), organizatoare a galei Globurilor de Aur şi afectată de scandaluri în ultimii ani, va dispărea, după ce a fost cumpărată de investitori privaţi, au anunţat luni Asociaţia şi grupul de cumpărători, într-un comunicat de presă.

HFPA, care reuneşte aproximativ 100 de jurnalişti străini, a acordat celebrele Globuri de Aur vedetelor de film şi de televiziune timp de aproape 80 de ani.

Cele mai urmărite premii după Oscaruri au fost boicotate la începutul lui 2022, după acuzaţii de corupţie şi rasism.

Vânzarea Globurilor de Aur către un grup de investitori privaţi, inclusiv miliardarul american Todd Boehly, a fost anunţată în iulie 2022.

„Astăzi marchează o piatră de hotar majoră în evoluţia Globurilor de Aur”, a spus într-un comunicat omul de afaceri, a cărui companie Eldridge a colaborat cu Penske Media Corporation pentru preluare.

Vânzarea „va duce în cele din urmă la dispariţia HFPA”, se arată în declaraţia comună. Nu a fost specificat un calendar pentru această dizolvare.

Odată aprobate, resursele HFPA vor fi direcţionate către crearea unei asociaţii non-profit, centrată pe organizaţii caritabile legate de divertisment. Aceasta va include 44 de milioane de dolari din cei 48 de milioane de dolari pe care HFPA îi va primi din vânzarea Globurilor de Aur, potrivit unei scrisori a procurorului general din California, consultată de AFP.

Datorită contractelor de difuzare profitabile, HFPA a deţinut o putere imensă la Hollywood încă din anii 1990. În 2021, Los Angeles Times a investigat funcţionarea asociaţiei şi a dezvăluit în special că nu include între membri oameni de culoare, fapt care a stârnit o avalanşă de critici şi dezvăluiri care au dus la o serie de reforme.

Ediţia din 2022 a fost boicotată de vedetele de la Hollywood şi de canalul NBC, radiodifuzor istoric. Pentru a fi transmisă din nou în ianuarie, gala Globurilor de Aur a înregistrat cea mai mică audienţă din istorie, atrăgând 6,3 milioane de telespectatori, faţă de 18 milioane în 2020.

Omul de afaceri american Todd Boehly este preşedintele clubului de fotbal londonez Chelsea. Holdingul său Eldridge Industries deţine Dick Clark Productions, care producea deja ceremonia. De asemenea, este acţionar minoritar la mai multe publicaţii comerciale de la Hollywood, inclusiv The Hollywood Reporter şi studioul de film independent A24, în spatele recentelor succese „Everything, Everywhere, All at Once” şi „The Whale”.