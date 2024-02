Incident grav într-un oraș european: Doi tineri, înghițiți de o groapă apărută din senin în carosabil VIDEO

Un copac şi două maşini, una care circula, cealaltă parcată, au fost înghiţite de o gaură care s-a căscat într-un drum, la Napoli, în sudul Italiei, iar două persoane care se aflau în vehiculul care circula au fost rănite uşor.

”Am scăpat ca prin minune, ar fi putut fi mai rău”, a declarat la postul public Rai unul dintre cei doi tineri care se aflau la bordul maşinii.

Cei doi tineri au fost scoşi din gaură de către pompieri, ajutaţi de militari.

Gaura s-a căscat pe strada Morghen, la colţ cu strada Bonito, potrivit Primăriei din Napoli.

Acest incident a avut loc miercuri, către ora locală 5:00 (6:00, ora României), în urma unei surpări a canalizării.

Two people were injured when a #sinkhole swallowed two cars in #Naples, #Italy, authorities say. pic.twitter.com/ryC0EJnKky