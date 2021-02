FOTO INCENDIAR Doua handbaliste nordice sexy au semnat cu CSM Bucuresti

Malin Larsen Aune si Emilie Hegh Arntzen, care vor evolua din sezonul viitor la CSM Bucuresti , au semnat contracte valabile pentru pentru urmatorii doi ani. Malin Larsen Aune si Emilie Hegh Arntzen au fost doua dintre cele mai "vanate" jucatoare din Europa in aceasta perioada.Aune, 25 de ani, extrema dreapta, este dubla campioana europeana cu nationala Norvegiei (Suedia 2016, Danemarca 2020), medaliata cu bronz la Campionatele Europene pentru tineret (Cehia 2011) si la Campionatul Mondial de tineret (Muntenegru 2012), tripla campioana a Norvegiei cu Vipers Kristiansand (2018, 2019, 2020), de trei ori castigatoare a Cupei Norvegiei cu Vipers (2017, 2018, 2019) si a ocupat locul 3 in EHF Champions League cu Vipers (2018-2019).Ea a jucat pana acum la Selbu IL (2011-2014), Oppsal IF (2014-2017) si Vipers Kristiansand (2017-2020).Malin Aune FOTO: Instagram / malinauneArntzen, de ani, inter stanga a castigat medalia de bronz cu nationala Norvegiei la Jocurile Olimpice de Vara de la Rio de Janeiro 2016, este tripla campioana euopeana (Croatia/Ungaria 2014, Suedia 2016, Danemarca 2020), medaliata cu bronz la Campionatele Europene pentru tineret (Cehia 2011) si la Campionatul Mondial de tineret (Muntenegru 2012), tripla campioana a Norvegiei cu Vipers Kristiansand (2018, 2019, 2020), de trei ori castigatoare a Cupei Norvegiei cu Vipers (2017, 2018, 2019) si a ocupat locul 3 in EHF Champions League cu Vipers (2018-2019).Emilie Hegh Arntzen. FOTO: Instagram / emilieheghEa a evoluat la Gjerpen IF (2010-2014), Byasen HE (2014-2017) si Vipers Kristiansand (2017-2020).Emilie Hegh Arntzen. FOTO: Instagram / emilieheghEmilie Hegh Arntzen. FOTO: Instagram / emilieheghCITESTE SI: