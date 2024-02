Harry şi Meghan Markle pregătesc o surpriză de proporții

Harry şi Meghan lucrează la o serie de proiecte la Netflix, în ciuda speculaţiilor potrivit cărora contractul celor doi ar fi în pericol, scrie The Guardian.

În timpul unui eveniment de previzualizare a conţinutului Netflix 2024, a fost anunţat că cei doi au în pregătire un film, un serial cu scenariu şi mai mult conţinut nescris încă, potrivit Deadline.

"Oh, la ce lucrează?", a declarat Bela Bajaria, directorul de conţinut al Netflix. "Au câteva lucruri nesemnate la care lucrează cu Brandon [Riegg]. Şi de fapt au, de fapt, o grămadă în dezvoltare: au un film în dezvoltare, un serial [cu scenariu] la care lucrează. Aşadar, toate sunt la început, cu un film, o emisiune TV şi câteva seriale fără scenariu. Dar da, filmul este grozav".

Detaliile nu au fost dezvăluite, dar anul trecut cei doi au cumpărat drepturile pentru romanul de dragoste bestseller "Meet Me at the Lake" al lui Carley Fortune, despre un cuplu care îşi găseşte dragostea la 30 de ani.

Acordul cu Netflix a fost negociat în 2020 şi se pare că valorează aproximativ 100 de milioane de dolari. Într-o declaraţie, cuplul a vorbit despre interesul lor pentru "programe inspiraţionale pentru familii" şi "povestiri puternice prin intermediul unei lentile veridice şi relatabile".

De atunci, ei au apărut într-o docuserie numită Harry & Meghan, care a devenit un succes record, precum şi Heart of Invictus, despre evenimentul sportiv global fondat de Harry, şi o serie de interviuri numită Live To Lead.

În 2022, un serial de animaţie numit "Pearl", creat de Meghan şi produs de David Furnish, a fost anulat ca parte a unei serii de reduceri de personal

Anul trecut, s-a anunţat că înţelegerea de milioane de euro a celor doi cu Spotify se va încheia după ce a fost realizat doar un singur serial.

La începutul acestei săptămâni, s-a anunţat că un director-cheie din cadrul companiei de producţie a celor doi, Archewell, a demisionat, după plecarea altor persoane de rang înalt în ultimul an.