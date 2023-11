Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In cazul in care esti implicat intr-o activitate intelectuala, rezultatele ar putea fi deosebite cu conditia sa nu te grabesti nici macar un pic. Esti iritat pentru ca ti se pare ca situatia nu te avantajeaza; daca ai fi mai atent la detalii, ai putea constata ca, fara a face un efort deosebit, ai putea realiza ceva mai deosebit. Chestiunile financiare vor deveni prioritare.

Taur: Vei avea parte de multa alergatura, de discutii legate de prioritati, dar si de un acord ce ar trebui semnat. Pe cat posibil, nu te implica in activitati care vizeaza o reusita imediata. O cerere mai veche ti-ar putea fi aprobata. Evita discutiile pe teme financiare! De altfel domeniul acesta se va dovedi foarte sensibil, asa ca ai nevoie de toata atentia in cazul in care doresti sa faci o investitie.

Gemeni: Traversezi o perioada in care sunt favorizate finalizarile unor lucrari incepute de mai mult timp. Relatia cu prietenii este multumitoare, dar nu vei putea miza prea mult pe sprijinul lor. Superficialitatea ti-ar putea incurca planurile de viitor. In ceea ce priveste sanatatea, aceasta nu este punctul tau forte, asa ca incearca sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite.

Rac: Ai tendinta de a te lasa prada comoditatii, ceea ce te-ar putea face sa ramai in urma cu activitatile gospodaresti. Daca vei reusi sa-ti pui ideile in practica, rudele apropiate te vor aprecia. Foloseste-ti intuitia, caci aceasta te poate ajuta sa depasesti cu bine o situatie delicata. Activitatile sociale iti vor da ocazia sa faci cunostinte ce ti-ar putea fi de folos in scurt timp.

Leu: Inclinatia spre joc si aventura este accentuata in aceasta perioada. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste si nu iti ramane decat sa te bucuri de aprecierile acestora. Calatoriile si activitatile intelectuale iti vor da posibilitatea de a te detasa de nemultumirile cu care te confrunti zi de zi. Totusi, nu este cazul sa te implici in activitati cu grad mare de risc.

Fecioara: Esti vioi si plin de initiative, dar nu ai suficienta rabdare pentru ceea ce ti-ai pus in plan. Incearca sa nu te implici in activitati la limita legalitatii deoarece n-ar fi exclus sa ai o surpriza mai putin placuta. Mintea iti este plina de idei nastusnice, dar cum esti cam imprastiat, nu este cazul sa te grabesti sa le pui in practica. Sfatul unui prieten ti-ar putea prinde bine.

Balanta: Ai tendinta sa exagerezi, si, dupa cum ti s-a mai spus, calea de mijloc este cea mai buna. Partenerul de suflet isi doreste mai multa intelegere. Timpul liber petrecut in compania acestuia te va ajuta sa vezi lucrurile si din punctul lui de vedere. Nu te lasa framantat de chestiuni care sunt de domeniul trecutului. Priveste cu incredere spre viitor caci acolo este sansa ta.

Scorpion: Interventia unei rude apropiate ar putea determina unele tensiuni in relatia ta cu persoana iubita. Din fericire conjunctura este de scurta durata si in scurt timp veti fi in cele mai bune relatii. Ceva bani vei cheltui pentru imbunatatirea sanatatii, dar acestea se vor dovedi deosebit de eficiente. Evita dialogul in contradictoriu cu cei din anturajul apropiat.

Sagetator: Te simti din ce in ce mai obosit si ar fi bine sa ceri sprijinul celor din familie. Cu siguranta acestia te vor intelege si iti vor oferi sprijinul de care ai nevoie. Esti cam nemultumit de situatia financiara dar nu este cazul sa ai o discutie pe aceasta tema. Da dovada de rabdare si lucrurile se vor rezolva de la sine nu peste mult timp.

Capricorn: Din punct de vedere sentimental vei fi cam confuz la mai ales la inceputul zile, dar incetul cu incetul situatia se va limpezi. Proiectele facute de mai mult timp vor putea fi puse in practica. Va fi mare agitatie in anturajul tau apropiat, dar te vei descurca. Relatia cu colaboratorii s-ar putea deteriora daca nu vei fi ceva mai atent la manifestari.

Varsator: Aceasta zi va fi una agitata din punct de vedere sentimental. Unele nemultumiri mai vechi ar putea fi discutate si ameliorate. Pe de alta parte n-ar fi exclus ca partenerul de suflet sa aiba o problema de sanatate pe care ar fi bine sa o trateze cu toata atentia. Cheltuielile vor fi destul de mari in aceasta perioada, dar vei reusi sa le faci fata.

Pesti: Esti intr-o permanenta alerta, caci te confrunti cu tot felul de situatii si nu mai reusesti sa ajungi la zi cu activitatile in care esti implicat. Colaborarile nu te avantajeaza, deoarece capacitatea ta de dialog este mai scazuta decat in mod obisnuit. Relatia cu partenerul de viata risca sa se deterioreze daca vei da curs manifestarilor impulsive.

