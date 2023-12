Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei fi inconjurat de prieteni cu care vei discuta despre situatiile cu care te confrunti. Sfaturile lor se vor dovedi inspirate si ar fi bine sa tii cont de ele. Vei primi o invitatie de la o persoana in care nu ai prea multa incredere si vei fi tentat s-o refuzi. Nu este exclus sa aflii ca o cerere pe care ai formulat-o de mai mult timp, este ca si aprobata.

Taur: Este posibil ca o cunostinta mai veche sa incerce sa-ti obstructioneze initiativele. Nu este cazul sa te implici intr-un conflict direct, deoarece nu vi reusi mai nimic. O veste neasteptata iti poate da peste cap planurile pe care le-ai facut. Nu trebuie sa te enervezi, caci pana la urma, vei fi avantajat. Mintea iti este deosebit de eficienta, asa ca ai putea lua unele decizii.

Gemeni: De energie nu duci lipsa, dar nu reusesti sa ti-o canalizezi spre un scop concret. Te grabesti si ai tendinta sa faci lucrurile de mantuiala, ceea ce ti-ar putea incurca multe. Daca nu vei da dovada de mai multa rabdare si perseverenta, exista posibilitatea sa pierzi sansa pe care o ai in aceasta perioada. Partenerul de suflet iti va face o propunere interesanta.

Rac: Relatia cu partenerul de viata nu este destul de relaxata incat sa merite sa dai curs unei discutii lamuritoare. Ai o capacitate de concentrare excelenta, ceea ce iti va da posibilitatea sa rezolvi orice problema de natura intelectuala. Poti lua decizii excelente, mai ales in chestiunile legate de bani sau poti face o cumparatura, ce se va dovedi deosebit de utila.

Leu: Ti-ai dori sa faci o schimbare de mai mare anvergura, dar nu este inca momentul. Te framanta faptul ca nu poti face cheltuielile pe care le ai in plan, dar in scurta verme situatia financiara se va ameliora. Sfatul unei persoane mai in varsta ti-ar putea fi de un real folos, chiar daca deocamdata ti se pare depasit.

Fecioara: Daca ai in plan o iesire la cumparaturi, mare atentie, deoarece este posibil sa fi victima unui furt sau a unei inselaciuni. Evenimentele se precipita si aproape ca nu mai poti tine pasul cu ele. Ar fi bine sa te ocupi ceva mai mult de persoana iubita, care asteapta de mult aceasta zi. O plimbare in aer liber nu iti poate face decat bine. N-ar fi rau nici sa faci o vizita unor prieteni.

Balanta: Daca ti-ai propus sa faci unele modificari in casa, ar fi bine ca, cel putin deocamdata, sa ramai in stadiul de a face planuri. Indemanarea ta lasa de dorit si ai putea sa provoci stricaciuni. Ideile iti sunt excelente, dar in aceasta perioada nu reusesti sa fii suficient de atent. Relatia cu membrii familiei va fi buna, dar nu este cazul sa mizezi prea mult pe sprijinul lor.

Scorpion: Te vei confrunta cu o multime de situatii, care nu iti vor da timp nici macar sa respiri. Ai de rezolvat unele probleme legate de colaborari. Desi nu iti este foarte la indemana, ai face bine sa nu mai amani. Pertenerul de viata iti va face unele reprosuri de care ar fi bine sa tii cont. Este foarte posibil sa cunosti pe cineva ce iti va da un sprijin substantial in viitorul apropiat.

Sagetator: Ai dori sa rezolvi multe probleme, dar ai o stare de nervozitate, care nu iti da pace. Incearca sa te relaxezi, altfel vei pierde timpul, fara sa realizezi ceea ce ti-ai propus. Relatia cu persoana iubita este multumitoare si o intalnire cu aceasta te-ar putea remonta. Relatia cu colaboratorii va fi cam tensionata si orice vorba spusa la intamplare poate face sa ramai fara sprijinul lor.

Capricorn: Nu reusesti sa iti gasesti suficient timp pentru o activitate care sa te destinda. Cineva din anturajul tau apropiat are unele probleme si i-ar face bine sa simta ca esti dispus sa-i acorzi sprijinul de care are nevoie. Si cheltuielile iti creeaza unele probleme, dar se va gasi cineva, din familie, care sa iti faca o surpriza placuta din acest punct de vedere. O veste buna iti va schimba starea de spirit.

Varsator: Ti-ai dori sa te implici in activitati diverse, dar nu reusesti sa te aduni. Risti sa te risipesti in activitati pe care sa nu le poti duce la bun sfarsit, asa ca ar fi mai bine sa iti concentrezi energia pe o singura directie. Este posibil sa ai neintelegeri cu o persoana cu autoritate. Diplomatia se cere a fi pusa pe primul loc.

Pesti: S-ar putea sa fi pus in situatia de a lua o decizie, pe care o amani de multa vreme. Esti cam nemultumit de faptul ca apar tot felul de situatii complicate, carora simti ca iti este din ce in ce mai greu sa le faci fata. Pentru o anumita rezolvare vei fi sprijinit de prieteni, dar si de o persoana cu functie, ce apreciaza calitatile deosebite de care ai dat dovada pana acum.

