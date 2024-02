Horoscop zilnic. Miercuri, 7 februarie. Zodia care va plăti în viitor pentru superficialitatea de care dă dovadă

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu te apuca de mai multe treburi o data, caci nu vei reusi sa finalizezi mai nimic. N-ar fi rau sa apelezi si la sprijinul familiei. Sentimentele tale sunt foarte profunde, dar esti cam impulsiv si din acest motiv ai putea avea neintelegeri cu fiinta iubita. Pe de alta parte, sentimentele tale sunt confuze, asa ca nu este indicat sa faci schimbari in aceasta directie.

Taur: Vei avea unele controverse cu persoana iubita, fara, insa, ca acestea sa va deterioreze relatia. Suspiciunile tale se vor demonstra in scurt timp neintemeiate, asa ca ar fi bine sa ti le cenzurezi. Ar fi de dorit sa ai un regim alimentar echilibrat caci ai putea avea probleme de sanatate. In cazul in care partenerul de suflet doreste sa plece intr-o calatorie nu te opune.

Gemeni: Implicarea in activitati intelectuale iti va permite sa te remarci. La slujba reusesti sa fii eficient, ceea ce te-ar putea ajuta sa-ti imbunatatesti situatia financiara. Relatia cu partenerul de viata va fi ceva mai agitata si nu este cazul sa te implici in discutii in contradictoriu. Orice risc asumat iti poate aduce neplaceri serioase.

Rac: Alaturi de partenerul de suflet ai putea pune la punct planuri pentru imbunatatirea situatiei financiare. Oricum, chiar daca nu este prea romantic, de discutii pe teme pecuniare nu vei scapa in aceasta zi. Ar fi bine sa-ti dedici cat mai mult din timpul tau liber fiintei iubite. Oricum, sansa de a petrece clipe placute in compania acesteia nu va lipsi.

Leu: Inca de la primele ore ale diminetii vei fi cam nemultumit, fara un motiv anume. Ai dori sa lamuresti unele neintelegeri mai vechi, iar ocaziile nu se vor lasa prea mult asteptate. Calitatile tale vor iesi in evidenta intr-un cerc mai larg de cunostinte, ceea ce ti-ar putea aduce noi simpatii. Popularitatea in randul persoanelor de sex opus va creste simtitor.

Fecioara: Interesul pentru chestiunile sentimentale este peste nivelul obisnuit, entuziasmul sentimental va atinge limita superioara. Relatia cu o persoana de sex opus de la serviciu ar putea capata noi dimensiuni. Nu este momentul pentru a lua decizii in chestiunile mai deosebite. Daca doresti sa pleci la drum, verifica-ti cu atentie mijlocul de transport.

Balanta: De munca multa nu vei scapa nici in aceasta perioada. Este posibil sa apara situatii noi, cu care nu te vei descurca prea usor, dar cum nimic nu se dovedeste a fi urgent, nu ai de ce sa intri in panica. Inspiratia te-ar putea ajuta mult in acest domeniu. Energia fizica este la limita superioara si ar fi bine sa ti-o canalizezi spre activitati practice, care iti vor aduce satisfactii.

Scorpion: Starea de neliniste, de agitatie ce te-a caracterizat o buna bucata de vreme tinde sa se accentueze. Nu reusesti sa iti canalizezi energia spre scopuri concrete, ceea ce te face mai sa obosesti mai repede decat in mod obisnuit. Activitatile sociale te vor face mai optimist, mai ales ca iti vor da posibilitatea sa obtii un sprijin neasteptat pentru unul din propiectele tale mai vechi.

Sagetator: Sentimentele tale vor fi mai puternice in aceasta perioada. Vei fi, insa, ceva mai subiectiv, asa ca ar fi bine sa nu iei decizii fara o matura chibzuinta in aceasta directie. Calatoriile te vor avantaja din punct de vedere sentimental si nu numai. Cineva din familie ar putea avea o realizare de care se va bucura intregul clan.

Capricorn: Din punct de vedere sentimental ai toate motivele sa fii multumit. Farmecul de care dispui iti va permite sa faci o excelenta impresie persoanelor de sex opus. N-ar fi exclus ca partenerul sa aiba o realizare de care va veti bucura impreuna. In ceea ce priveste cheltuielile pe care le ai in plan, acestea vor declansa dezbateri aprinse in familie.

Varsator: Va trebui sa iei o decizie, care te va obliga la o analiza amanuntita a tuturor aspectelor pe care le implica. Neatentia si superficialitatea te pot costa mult in viitorul apropiat. Ar fi de dorit sa nu te implici in activitati ce vizeaza o reusita imediaza si mai ales sa dai dovada de prudenta. Activitatile intelectuale te vor ajuta sa-ti pui in valoare calittile mentale.

Pesti: Unele nemultumiri mai vechi se vor rezolva, ceea ce te va face sa fi mai relaxat, mai intelegator. Esti ceva mai romantic, mai implicat in relatia ta de dragoste, ceea ce te poate ajuta sa te bucuri de aprecierea partenerului. N-ar fi exclus ca acesta sa aiba un castig banesc oarecum neasteptat, caruia ii vei gasi cu rapiditate o intrebuintare.