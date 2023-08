Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Situatia ta profesionala are sanse sa se imbunatateasca. Totusi, nu este cazul sa faci vreo schimbare de mai mare anvergura. Initiativele din aceasta zi isi vor arata roadele ceva mai tarziu. Reusitele vor starni admiratia celor din jur. Activitatile intelectuale iti vor da ocazia sa-ti pui in valoare calitatile. Relatia cu prietenii are toate sansele sa se imbunatateasca.

Taur: Desi interesul pentru relatia cu persoana iubita este la fel de mare ca pana acum, vei acorda ceva mai putin timp intalnirilor cu aceasta. Din fericire vei putea miza pe sprijinul si intelegerea ei. Ar fi de dorit sa-ti gasesti ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare. Vei primi propuneri interesante pentru sctivitati sociale, ceea ce ti-ar putea da ocazia sa cunosti oameni interesanti.

Gemeni: Ar putea sa apara unele nemultumiri legate de relatia ta de dragoste. O discutie lamuritoare nu ar fi binevenita, caci esti cam impulsiv in aceasta perioada si ai putea face mai mult rau decat bine. Incearca sa folosesti la maxim energia de care dispui, dar evita a te implici in activitati cu rad mare de risc. Relatia cu colaboratorii va fi cam tensionata.

Rac: Orice greseala pe care o vei face in aceasta perioada te va costa mult in viitor. In cazul in care esti casatorit, partenerul ar putea avea o realizare de care va veti bucura impreuna. Daca ti se va propune o calatorie, nu ai nici un motiv sa o refuzi. Este posibil sa primesti o oferta interesanta pentru o colaborare, dar nu este cazul sa dai un raspuns imediat.

Leu: Se pare ca cineva care nu te prea iubeste va incerca sa iti puna piedici, dar te vei descurca excelent. Eforturile tale vor fi, in sfarsit, apreciate de o persoana cu functie. N-ar fi exclus sa fi obligat sa te implici intr-o activitate mai dificila. Nu pierde din vedere oportunitatile ce se vor ivi. In ceea ce piveste cheltuielile, gandeste-te bine inainte de a lua o decizie.

Fecioara: Debordezi de energie si reusesti sa te implici in activitati dintre cele mai diverse, carora le vei face fata fara probleme. Din punct de vedere intelectual beneficiezi de o buna capacitate de concentrare. Sansele de succes in plan sentimental sunt mari, cu conditia sa te orientezi mai degraba spre consolidarea relatiei tale. Evita discutiile in contradictoriu cu partenerul de suflet!

Balanta: Se pare ca exista cineva care nu iti doreste binele. Nu este cazul sa te implici in activitati al caror rezultat nu-l poti controla. Exista oportunitati pentru a face schimbari favorabile in ceea ce priveste serviciul. Totusi, nu este o perioada buna pentru a lua decizii importante. Popularitatea in randul persoanelor de sex opus va creste considerabil.

Scorpion: Ai putea obtine sprijinul colegilor intr-o chestiune care iti va da serioase batai de cap. Ti se vor da noi sarcini de serviciu, dar vei dispune de suficienta energie pentru a te descurca fara probleme. Nu te lasa influentat de cei ce doresc o realizare imediata. Prietenii sunt de partea ta si sunt dispusi sa te sprijine cu tot ce pot, dar nu este cazul sa exagerezi cu activitatile.

Sagetator: Esti plin de verva si gata sa te implici in activitati de tot felul. Reusesti totusi sa-ti pui in ordine prioritatile, ceea ce te face mai sigur pe tine, mai increzator in propriile capacitati. Daca ai de luat hotarari, fii increzator, caci inspiratia de care dai dovada te va ajuta. La serviciu va fi multa agitatie, dar reusesti sa faci fata cu bine tuturor cerintelor.

Capricorn: Cu colegii vei reusi sa ajungi la un acord, iar neintelegerile dintre voi se vor ameliora vizibil. Vei fi mai creativ in aceasta perioada si acest lucru iti va permite sa iesi in evidenta in anturajul de la serviciu. Ar fi bine sa nu te grabesti in luarea deciziilor in chestiunile importante. Nu este un moment favorabil pentru a incerca o discutie lamuritoare cu seful.

Varsator: Vei avea mult de lucru, dar cum lucrurile vor iesi asa cum iti doresti, efortul nu te va obosi. N-ar fi exclus sa fie nevoie sa ramai peste program la serviciu, ceea ce iti va incurca intr-o oarecare masura planurile pentru timpul liber. Starea ta generala este buna si iti permite sa faci fata unor activitati diverse atat in ceea ce priveste serviciul, cat si activitatilor gospodaresti.

Pesti: Energia de care dispui nu iti va aduce prea mari avantaje daca te vei implica in activitati minore. Incearca sa-ti stabilesti prioritatile si mai ales nu te lasa dus de val. Mare atentie, caci este posibil sa suferiti un mic accident. Nu te implica in discutii in contradictoriu cu superiorii ierarhici sau cu rudele apropiate. Invata sa dai dovada de rabdare si intelegere pentru cei din jur.