Horoscop zilnic. Miercuri, 30 iunie

BERBECIntelegerea dintre tine si partener face ca relatia voastra sa se imbunatateasca. Mai bine cheltuiesti mai putini bani pentru casa si mai multi pentru a te distra. Situatia ta profesionala este apreciata. Ai grija, ai putea manca niste alimente pe care nu le tolerezi bine.TAURPartenerul/a de viata iti va propune astazi sa faceti ceva nou. Vei descoperi noi modalitati de a obtine bani. Un CV bun iti va deschide multe usi, ocupa-te de asta! Cu sanatatea nu stai rau.GEMENIPe plan sentimental va domni incertitudinea. Situatia ta financiara nu arata rau. Eforturile tale de la locul de munca vor avea rezultate. Daca urmezi o dieta, ai grija sa nu fie una drastica.RACAstazi ai putea avea sansa sa pleci intr-o calatorie cu partenerul/a de viata. Banii dispar pe cheltuieli neasteptate. Unii colegi iti pot distruge reputatia.LEUVei trai intens orice sentiment de dragoste. Inca de dimineata te vei delecta cu un capriciu mult asteptat. Agresivitatea la locul de munca nu duce la nimic bun. Iti lipseste ajutorul unui prieten pentru a te calma.FECIOARANu fi obsedat/a sa iti gasesti iubirea! Cineva iti va cere ajutorul cu privire la o problema financiara. Nu merge la serviciu daca te simti epuizat/a. Odihneste-te mai mult si fa-ti un control medical general.BALANTADaca esti singur/a, bucura-te de libertate. Vei obtine mai multi bani decat credeai. Gaseste-ti drumul in alte domenii de activitate. Esti foarte sigur/a pe tine si poti obtine ceea ce iti propui.SCORPIONAi grija de prietenie si dragoste. Situatia financiara se imbunatateste si, de asemenea, cea a partenerilor tai de afaceri, daca este cazul. Mediul de lucru ramane neschimbat, adica linistit. Nu abuza de medicamentele pentru somn!SAGETATORRefugiaza-te in familie si prieteni. Este o zi dificila in ceea ce priveste banii si situatia ta financiara generala. Zi cu multe presiuni la locul de munca. Schimbarile de dispozitie iti dauneaza sanatatii.CAPRICORNExista sansa de a te indragosti astazi. Vei ajuta financiar pe cineva foarte apropiat. Evita sa intri in contradictii cu colegii de munca, altfel iti vei crea singur/a probleme.VARSATORFa primul pas spre o relatie serioasa. De asemenea, imbunatateste-ti nivelul veniturilor. Vei lua decizii impulsive la locul de munca si asta nu e deloc un lucru bun.PESTIDialogul va pune capat neintelegerilor familiale. Vrei sa faci mai multe decat iti poti permite cu banii tai. Este o zi buna pentru a cere o marire de salariu.Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro