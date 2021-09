Horoscop zilnic. Sâmbătă, 11 septembrie

Berbec: Vei fi tentat sa incerci unele schimbari si, daca vei proceda cu diplomatie, acestea ar putea fi primite cu entuziasm de partenerul de suflet. Oricum, poti miza pe sprijinul fiintei iubite pentru punerea in practica a proiectelor tale. Un eveniment oarecum neasteptat iti va pune nervii la grea incercare, dar numai pentru putin timp.Taur: Este posibil sa castigi o suma de bani din colaborari, ceea ce te va ajuta sa faci fata cheltuielilor din aceasta perioada si chiar sa iti satisfaci unele mofturi. Relatiile cu prietenii evolueaza cel putin multumitor in ciuda faptului ca sunteti cam suspicios. Nu este exclus ca un prieten sa aiba probleme de sanatate si sa-ti solicite ajutorul.Gemeni: Nu te lasa influentat de nemultumirile persoanei iubite in luarea deciziilor. Energia si initiativa vor fi la nivel maxim. si din punct de vedere mintal functionezi la limita superioara. Ar fi bine totusi sa nu te implici in activitati cu grad mare de risc. ti se vor repartiza noi sarcini de serviciu, care vor demonstra ca superiorii ierarhici iti apreciaza calitatile.Rac: In plan profesional ai putea face unele mici schimbari. Este posibil sa ti se repartizeze noi sarcini de serviciu, semn ca iti sunt apreciate calitatile. Initiativele iti vor fi apreciate cu conditia sa nu dai curs impulsivitatii. Activitatile de divertisment iti vor da posibilitatea sa te relaxezi. La serviciu vor fi foarte multe de facut, dar vei reusi sa te incadrezi in timp.Leu: Nu este exclus sa ai parte de controverse cu rudele, legate proiecte de interes comun. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste simtitor. Proiectele pe care le ai pentru timpul liber iti vor da posibilitatea sa te relaxezi si sa te simtiti excelent. Totusi, in a doua parte a zilei, unele evenimente te vor obliga la o schimbare de program.Fecioara: In familie se vor dezbate chestiuni de interes comun si vei face avea tendinta sa-ti impui punctele de vedere. Nu este exclus ca in gospodarie sa apara necesitatea unei reparatii sau a unei curatenii generale. Chiar daca vor mai exista unele nemultumiri ar fi bine sa iti cenzurezi spiritul critic altfel nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera.Balanta: Energia fizica si mentala de care dai dovada te sustin permitandu-ti sa te implici in activitati dintre cele mai diverse. in plan profesional vor fi multe de facut. Este posibil sa fii nevoit sa finalizezi in scurt timp o lucrare dificila. De asemenea, unele chestiuni pe care le-ai considerat rezolvate se vor dovedi a nu fi intrutotul si vor necesita un efort suplimentar.Scorpion: Energia ta fizica nu va fi punctul tau forte in aceasta perioada, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati care sa te suprasolicite. Unul dintre planurile tale mai vechi ar putea fi pus in practica. Interesul pentru chestiunile materiale va fi mai mare decat in mod obisnuit. Vei face tot felul de cheltuieli, dar nu vor lipsi ocaziile de a investi in mod inspirat o suma de bani.Sagetator: Vei avea posibilitatea sa te implici in activitati de tot felul si nu te vei simti catusi de putin obosit. Situatia financiara te va interesa destul de mult. Vei munci pentru a putea face fata tuturor cheltuielilor si vor exista si momente in care vei fi nemultumit. in aceasta zi vei avea parte de o multime de evenimente care vor face sa treaca timpul foarte repede.Capricorn: Vei fi agitat, nelinistit, nu vei avea stare sa faci nimic. De energie fizica nu duci lipsa dar vei avea serioase probleme in a ti-o canaliza spre un scop concret. Interesul pentru chestiunile legate de casa sau familie va fi mai mare decat in mod obisnuit. Este foarte posibil ca una din rude sa aiba sa se confrunte cu o problema mai deosebita. Situatia financiara ar putea inregistra o imbunatatire.Varsator: Esti dinamic, vioi si gata sa iei startul in orice directie. in cazul in care esti implicat intr-o activitate intelectuala, cu siguranta rezultatele te vor satisface. Daca ai de dat un examen, de sustinut o lucrare sau chiar de luat decizii, ideile tale se vor dovedi excelente si se vor bucura de aprecierea celor din jur. Dialogul cu fiinta iubita iti va duce motive de satisfactii.Pesti: Cheltuielile vor fi peste nivelul asteptarilor, dar nici castigurile nu se vor lasa prea mult asteptate. De alergatura nu vei scapa nici in aceasta zi. Va trebui sa faci o multime de drumuri pentru rezolvarea unor probleme personale, dar destul de plictisitoare. Comunicarea cu cei din jur se va imbunatati. Daca doresti sa faci o imbunatatire in apartament sau sa cumperi un obiect de decor sansa va fi de partea ta, caci vei fi sustinut din toate partile.