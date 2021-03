Cum va petrece Ianis Hagi castigarea titlului in Scotia cu Rangers

"Trebuie sa ne asumam responsabilitatea colectiva si sa aparam reputatia acestei institutii de 150 de ani si care reprezinta mai mult decat 11 jucatori pe teren", a afirmat Gerrad intr-o scrisoare trimisa fanilor.Meciul Celtic - Rangers va avea loc duminica viitoare, 21 martie 2021, de la ora 14.00.Ianis Hagi a devenit pentru prima data campion in cariera sa de fotbalist profesionist.Pana sa sarbatoreasca titlul cu Rangers, fotbalistul roman vrea sa avanseze si in Europa League, acolo unde joi, 18 martie 2021, se joaca returul cu Slavia Praga. In tur, a fost 1-1, golul cehilor fiind marcat de Nicolae Stanciu CITESTE SI: