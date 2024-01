Cum s-a îmbogățit un polițist dintr-o afacere despre care nu știa nimic: "Totul a început de la un prieten care mi-a dat o idee"

Paul Alex a intrat în forțele de poliție ca stagiar având planul de a-și construi o carieră în aplicarea legii în zona Golfului San Francisco.

La vârsta de 35 de ani, Alex a pornit cu entuziasm, devenind în cele din urmă detectiv în cadrul echipei antidroguri înainte de a fi trimis la unitatea specială pentru victime. Până în 2020, a avansat în carieră ajungând la un salariu de 133.000 de dolari, iar beneficiile l-au adus la un salariu anual de peste 272.000 de dolari, conform arhivelor statului California consultate de Insider.

Deși cariera sa l-a pus într-o poziție stabilă financiar, orele sale de lucru săptămânale puteau varia între 60 și 100 de ore.

"Nu aveam nicio libertate personală", a spus Alex. "Îmi neglijam viața personală. Nu petreceam timp cu familia mea pe care o iubesc. Sunt un om al familiei. Și la sfârșitul zilei, am realizat că așa nu poate fi viața."

Acsta a realizat că nu poate să trăiască doar din salariu în perioadele când orele suplimentare erau suspendate, ceea ce îi diminua drastic venitul, a spus el. În unele luni, cecul său bi-săptămânal ajungea la 2.000 de dolari după deduceri. Acest lucru însemna că trebuia mereu să economisească pentru acele luni cu venituri scăzute pentru a-și acoperi facturile, care puteau ajunge la sume cuprinse între 5.000 și 6.000 de dolari pe lună, a spus el.

"Ceea ce a fost cu adevărat distrugător pentru moral a fost faptul că vrei să avansezi în viață. Și simțeam că eram ținut în loc atunci când se întâmpla asta", a spus Alex.

El a hotărât că investițiile în active cu flux de numerar ar fi o cale de ieșire din volatilitatea salariului. Astfel, ar putea folosi salariul pentru achiziții opționale, cum ar fi vacanțele, mașinile și investițiile suplimentare.

Inițial a luat în considerare investițiile în imobiliare, dar a considerat că ar necesita o sumă mare de bani și o ipotecă care ar crea mai multe datorii. În plus, credea că cheltuielile generale pentru întreținerea unei proprietăți ar adăuga un stres mai mare. Ar trebui să păstreze orice venit din închiriere în numerar în cazul în care ar fi necesar să acopere ipoteca din cauza chiriei neplătite sau a reparațiilor.

Ideea unei afaceri despre care nu știa nimic

În 2017, Alex a descoperit ideea de a investi în bancomate printr-un coleg care cercetase acest domeniu. A început să se alăture grupurilor de social media dedicate acestui subiect, să urmărească videoclipuri de pe YouTube ale altora care făcuseră acest lucru și să citească orice material găsea.

Era un model de afacere care ieșea din zona sa de confort pentru că nu știa nimic despre el. Dar atracția era că avea un prag de intrare scăzut; în comparație cu achiziționarea imobiliarelor, un bancomat putea costa mai puțin de 3.000 de dolari. Avea și un nivel de risc mai mic, pentru că dacă bancomatul nu genera profit, putea să-l mute, lucru pe care el îl numește un activ flexibil. Și, în cele din urmă, era o modalitate rapidă de a începe o afacere secundară, pentru că odată ce un bancomat era amplasat la locație, putea începe să genereze profit aproape imediat.

Alex a decis să se implice în acest domeniu ca o afacere secundară în 2018. Până în martie 2021, el părăsise forțele de poliție și transformase această activitate în jobul său full-time, oferind bancomate pentru cei care doresc să intre și ei în această afacere.

Din ianuarie 2021 până în aprilie 2023, declarațiile sale de profit și pierdere consultate de Insider arată vânzări totale de 12 milioane de dolari și un profit net de aproximativ 3,5 milioane de dolari pentru compania sa ATMTogether, un furnizor de bancomate și servicii pentru acestea. Compania sa, Merchant Task Force, care oferă terminale de card de credit, arată un venit de 844.000 de dolari și un profit net de 742.000 de dolari pentru aceeași perioadă.

În 2018, Alex și-a luat două săptămâni libere de la muncă și a folosit acest timp pentru a căuta locații ideale în oraș.

"Construiam ceva pentru mine și voiam să continui"

A căutat zone cu trafic intens care ar avea un beneficiu de a avea un bancomat în apropiere. Acestea includ zone turistice și locuri din oraș populate cu cluburi de noapte, restaurante și parcări valet, pentru a viza zone unde personalul primește bacșiș. De asemenea, a căutat mici afaceri care ofereau rest de numerar la case, ceea ce era o problemă pentru afaceri pentru că trebuiau să se asigure că întotdeauna vor avea suficiente bancnote în casă.

Alex ar aborda afacerile ca și cum le-ar oferi un serviciu. El se angaja să furnizeze și să întrețină bancomatul fără niciun cost pentru ei. Își amintește că a contactat telefonic peste o sută de afaceri și a vizitat fizic peste 20 de locații.

"Când am început acest lucru și mergeam și obțineam refuzuri și acceptări, victorii și înfrângeri, mi-a fost foarte greu să mă întorc la muncă și să nu mă gândesc la afacerea mea. Și cred că asta m-a prins, faptul că construiam ceva pentru mine și voiam să continui să-l dezvolt."

La început, avea ideea de a începe cu trei bancomate, dar până când a terminat, reușise să se asigure de șase locații: trei magazine de băuturi alcoolice, două saloane de coafură și un salon de manichiură în zona Golfului San Francisco. Primele trei au fost motivate de restul de numerar, iar celelalte trei de bacșiș în bani.

Odată ce bancomatele au ajuns la locațiile respective, a alimentat fiecare bancomat cu aproximativ 2.000 până la 3.000 de dolari în numerar.

A găsit un mentor pe Facebook

Nu fiecare locație a fost un succes total. Alex a observat că un randament minim decent pentru un bancomat ar trebui să fie de cel puțin 200 de dolari pe lună pe aparat. În primul lună, Alex putea deja să observe că doar cele trei aparate care produceau un profit erau cele amplasate în magazinele de băuturi alcoolice. Acestea aveau un profit net de aproximativ 250 până la 500 de dolari pe lună pe locație din taxele percepute pentru retrageri. În schimb, locațiile cu trafic mai scăzut produceau doar între 25 și 100 de dolari pe lună. Le-a lăsat să funcționeze timp de două luni înainte de a decide că era momentul să le mute.

Alex a găsit și un mentor pe Facebook care avea succes în această afacere. Bazându-se pe sfaturile mentorului său, a mutat cele trei aparate la două magazine și încă un magazin de băuturi alcoolice. De acolo, au început să aducă un profit net aproape imediat, cel mai mare randament fiind de 600 de dolari pe lună, a spus el. Brusc, avea șase aparate operaționale care aduceau aproximativ 3.000 de dolari pe lună în profit net, a afirmat. I-a luat aproximativ șase luni să obțină un randament din investiția sa.

În timp ce Alex avea suficient cash economisit pentru a achiziționa aparatele, și-a dat seama că va avea nevoie de bancnote pentru a alimenta bancomatele. Așa că, în schimb, s-a înscris pentru două carduri de credit personale și le-a folosit pentru a cumpăra echipamentul, a declarat el. Erau carduri care ofereau zero dobândă pentru primele 12 luni, a subliniat el. Acest lucru i-ar fi dat suficient timp să creeze un flux de numerar fără a plăti dobânzi lunar.

Când a achiziționat primul set de șase aparate, Alex a presupus că a primit o reducere bună, de 2.100 de dolari per bancomat. Ulterior, și-ar da seama că a fost o afacere proastă, pentru că l-a obligat să plătească o comisionare de 30% din taxele percepute de bancomatele sale. Deși agentul de vânzări cu care a lucrat i-a spus că era practica standard, ulterior a realizat că nu era singura modalitate.

A folosit treptat profiturile pentru a cumpăra mai multe aparate

Următorul set de aparate a fost achiziționat de la mentorul său. Erau atât noi, cât și recondiționate și costau între 1.800 și 2.200 de dolari în funcție de model.

Costurile suplimentare pentru bancomate includeau un modem wireless pentru internet de 150 de dolari, o taxă lunară pentru internet de 6,99 dolari și instalarea făcută de un tehnician de 300 de dolari.

Alex a folosit treptat profiturile din bancomatele sale pentru a cumpăra mai multe aparate. Și până în 2020, acumulase 30 de bancomate în zona Golfului San Francisco care erau operaționale. Fiecare aducea un profit net cuprins între 250 și până la 1.500 de dolari pe lună.

Împreună, aceste mici active generau între 9.000 și 12.000 de dolari pe lună în profit net, a declarat el. Deși afacerea sa secundară nu acoperea întregul său salariu, era în măsură să-și acopere complet facturile cu profiturile. Acest lucru a fost suficient pentru a-l determina să-și părăsească jobul în 2021 pentru a construi o afacere în acest domeniu.

În acest timp, a întâlnit un furnizor de bancomate cu care s-a asociat și au extins afacerea pentru a deveni furnizor de bancomate. Acest lucru i-a permis să vândă aparatele sale astfel încât să poată lucra de la distanță.

Colegii săi credeau că este o idee proastă să investească într-o afacere necunoscută

Chiar și în timp ce construia afacerea sa secundară, Alex avea încă îndoieli care-i bântuiau mintea. Vorbele celor din jur îl făceau să-și pună sub semnul întrebării abilitatea de a reuși în acest demers. Unii dintre colegii săi credeau că este o idee proastă să investească într-o afacere necunoscută și i-au spus că ar trebui pur și simplu să lucreze mai multe ore suplimentare. În retrospectivă, este bucuros că a continuat în ciuda acestor îndoieli.

"Investește în tine. Auto-educația înseamnă totul”, a spus Alex reflectând asupra călătoriei sale. "Toate acestea au început de la un prieten care mi-a dat o idee, iar apoi eu am preluat acea idee și am făcut diligentele necesare, am cercetat, am cumpărat cărți, am urmărit videoclipuri, am citit, am citit, am citit până în punctul în care am fost suficient de încrezător să o pun în aplicare pe cont propriu".

