Gruparea care ar fi preluat puterea la Moscova după insurgența lui Prigojin. „Este vital interesată să pună capăt războiului cu orice preț”

Fostul colonel FSB Igor Strelkov Girkin, unul dintre responsabilii atacului terorist soldat cu doborârea în 2014 deasupra Donbasului a avionului Malaysia Airlines cu 298 de oameni la bord, consideră că liderul Wagner Evgheni Prigojin a făcut ravagii cu insurecția de la sfârșitul lunii iunie.

La 17 noiembrie 2022, în urma unui proces desfășurat în lipsa inculpaților în Țările de Jos, Girkin, împreună cu un alt rus și un ucrainean, a fost găsit vinovat de uciderea tuturor celor 298 de persoane aflate la bordul zborului MH17, participând la doborârea acestuia. Justiția olandeză a decis, de asemenea, că Rusia controla forțele separatiste care luptau în estul Ucrainei la acea vreme.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Girkin a căpătat notorietate comentând critic strategia militară a Kremlinului în teritoriile ocupate.

Cea mai recentă postare pe Telegram a fostului colonel FSB datează de miercuri, 12 iulie, și postulează faptul că centrele de putere la Moscova sunt în plină schimbare, fapt datorat insurgenței mercenarilor Wagner.

"Sunt forțat să iau în considerare cu seriozitate faptul că lovitura de stat a reușit și să prezint versiunea care mi-a fost împărtășită de către o persoană cu opinii similare celor ale mele:

Puterile din cadrul mafiei conducătoare sunt în prezent redistribuite așa cum a fost planificat inițial de conspiratorii din spatele lui Prigojin. „Aripa Șoigu-Vorobiev-Sobianin” și-a pierdut unele dintre poziții (deși nu a fost complet demolată), iar o parte din influența și resursele sale „se scurg” într-un grup de oligarhi din Cooperativa Lacului (Rotenbergii, Kovalciucii etc.).

Acest grup, vital interesat să pună capăt războiului „în orice condiții” – nu ne va lăsa în niciun caz să câștigăm și îl va determina pe președinte să realizeze necesitatea de a accepta înfrângerea și de a transfera puterea supremă unui succesor desemnat din acest grup (Kiriyenko, Prigozhin?).

În următoarele luni, ar trebui să ne așteptăm la noi campanii care vizează „inocularea” (n.r. - de către Cooperativa Lacului) nu numai a Ministerului Apărării din Federația Rusă, ci și demolarea influenței lui Patrușev și a acelor părți ale FSB care nu sunt controlate (sau nu sunt controlate complet) de către administrația prezidențială și grupurile oligarhice din spatele ei.

Între timp, vor face totul pentru ca măsurile urgent necesare pentru pregătirea armatei, a spatelui frontului și a industriei țării pentru un război lung și dur să nu fie luate sau încetinite pe cât posibil. Până la înfrângeri majore pe front, cauzate de lipsa rezervelor și de personal, echipament militar și muniție. (Și atunci aceste înfrângeri vor fi motivul pentru o nouă insurgență condusă din umbră de „siloviki” (oligarhia de la conducerea Rusiei) în favoarea „păcii” (sau mai bine zis, susținători ai capitulării)", arată Girkin, într-o postare pe contul de Telegram.

Cooperativa Lacului este un centru de putere neoficial, ale cărei baze au fost puse de Putin și oligarhi apropiați în 1996.

Girkin menționează în postare două familii membre ale cooperativei - Rotenberg și Kovalciuk.

Iuri Valentinovici Kovalciuk (71 de ani) este cel mai mare co-proprietar și președinte al consiliului de administrație al Băncii Rossiya. În plus, controlează National Media Group (Channel One, Channel Five, Izvestia, Russian News Service) - unul dintre principalele trusturi de presă private din Rusia puse în slujba Kremlinului.

Arkady Romanovich Rotenberg (72 de ani) controlează împreună cu fratele Boris Stroygazmontazh (grupul S.G.M.), cea mai mare companie de construcții de conducte de gaz și linii de alimentare cu energie electrică din Rusia. Arkady, fost partner de judo al lui Putin, este prieten cu liderul rus din tinerețe, iar cei doi apar în fotografii în ipostaze extrem de amicale.

Speculațiile analiștilor arată că o parte a oligarhiei ruse este interesată de încheierea războiului pentru a-și putea desfășura în liniște afacerile care implică Occidentul. În același timp, oligarhia rusă ar fi început să resimtă presiunea blocării conturilor sau a activelor, plus sechestarea bunurilor de valoare aflate în afara Rusiei.

Un alt nume pomenit de Girkin este cel al lui Serghei Kirienko, drept posibil succesor al lui Putin.

Serghei Kirienko FOTO Hepta

Kirienko, potrivit lui Girkin, s-ar afla în spatele lui Prigojin. În spatele lui Kirienko s-ar afla oligarhul Iuri Valentinovici Kovalciuk.

Serghei Kirienko (60 de ani) ocupă funcția de prim-adjunct al șefului de stat major al Administrației Prezidențiale a Rusiei din 5 octombrie 2016.

Anterior, a fost cel de-al 30-lea prim-ministru al Rusiei, între 23 martie și 23 august 1998, sub președintele Boris Elțin.

Între 2005 și 2016 a fost șeful Rosatom, corporația de stat pentru energie nucleară. A fost cel mai tânăr prim-ministru al Rusiei, ocupând funcția la vârsta de 35 de ani.