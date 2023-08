Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației "Dăruiește Viața", se revoltă public față de una dintre prevederile reformei fiscale gândite de guvernul Ciolacu, care ar urma să le îngroape activitatea.

Cele două au semnat o postare pe Facebook referitoare la faptul că statul român ar urma să impoziteze donațiile venite din partea firmelor private. "Atât timp cât aceste cheltuieli nu vor mai fi deductibile din impozit și vor reprezenta o cheltuială pentru companie, companiile, cu siguranță, nu vor mai fi receptive în a susține proiecte precum cel al Asociației Dăruiește Viață - Noi facem un spital", a spus Carmen Uscatu, într-o intervenție la RFI.

Liderele "Dăruiește viața" au detaliat motivele pentru revoltă într-o postare pe Facebook. Impozitarea sponsorizărilor se numără printre măsurile fiscale împovărătoare pentru mediul privat care apar într-un proiect de OUG "scăpat" în mass-media.

"Un copil bolnav de cancer vs un prim ministru, Marcel Ciolacu.

Copilul nu Votează. Dar are o voce. Părintele acestui copil are o voce. E vocea celui care nu mai are nimic de pierdut.

Cei 350.000 de oameni care ne au oferit banii și încrederea lor vor un spital ca afară. Și ei au o voce.

Ads

Iar noi promitem să le dăm un megafon acestor oameni.

Am promis un spital. L am făcut.

Am promis că nu ne oprim aici. Am promis să avem la Spitalul Marie Curie un campus medical. Spații medicale, spații dedicate cercetării. Spații de training, hotel pentru părinți și copiii care nu au nevoie de internare continuă.

Însă a venit acest guvern care stârpește orice plan coerent.

Sponsorizările sunt șterse. Practic noi, Dăruiește Viata, pierdem 50% din venituri peste noapte.

Domnule prim ministru, vrem dialog. Chemați ne la masa dialogului. Să discutam despre impactul măsurilor dvs asupra spitalului de copii.

Astfel de măsuri se iau cu toți actorii la masă.

Lăsați legea sponsorizării să funcționeze și să aducă spitale în țară. Să aducă mâncare pe mesele copiilor nevoiași. Să aducă educație în medii defavorizate.

Pariați pe vocile acestor copii. Pariați pe mediul ONG.

Noi am început seria de interviuri și vom explica, dacă e nevoie, fiecarui om în parte cât de important e să ne continuăm munca bazându ne pe un mediu predictibil. Avem nevoie de stabilitate ca sa salvăm vieți.

Ads

Lăsați legea sponsorizării să funcționeze.

Explicații:

#NoiFacemUnSpital a însemnat, la început, o clădire.

Apoi a continuat cu un plan pe următorii 10 ani. Planul e să facem un campus medical, să existe hotel pentru părinți, spații de training pentru personalul medical și spații dedicate cercetării.

Planul era.

Prima clădire, pe care am adus o la final, prin tot ceea ce oferă, prin modul în care a fost proiectată, aduce România în viitor. Pentru prima dată părintele are un loc în spitalul în care copilul său trece prin momente grele, nu mai trebuie să doarmă pe un scaun sau în mașină. Pentru prima dată într un spital de copii din România copilul nu va mai avea dureri indiferent dacă face o puncție, o intervenție chirurgicală sau o injecție.

Pentru prima dată putem reduce riscul infecțiilor nosocomiale pentru că avem un bloc operator în sticla iar sticla este un material ușor de curățat și avem o secție de terapie intensivă cu camere individuale. Și pot continua: există pentru prima dată într un spital din România cinema in spital, sală radio, grădină interioară, spații de joaca, de terapii diverse, inclusiv kinetoterapie și psihoterapie.

Vom continua cu a doua clădire și cu consolidarea și refacerea celei vechi.

Vom continua indiferent de ce va zice un prim ministru, fie el și Marcel Ciolacu.

Pentru ca noi avem de partea noastră copiii.

Guvernul României?", se arată în postare pe Facebook.