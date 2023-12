Românii care preferă să construiască sobe pentru încălzirea casei: "Este un tip mai puțin cunoscut, foarte eficientă"

În timp ce mulți români au de ales între diferite tipuri de centrale pentru încălzirea casei, unii preferă în continuare să construiască sobe pentru asta.

O româncă a preferat să cheme un meșter pentru construcția unei sobe de cărămidă cu clopote, argumentând că nu-și poate imagina viața la țară fără foc.

"O sobă foarte eficientă dacă este făcută și exploatată bine"

"Unii dărâma sobe, alții le construiesc de la zero. Noi suntem din a două categorie.

Deși avem o centrală pe gaze în casă mare, am decis că o sobă e exact ce are nevoie o casă la țară. Nu-mi imaginez viață în mediul rural fără foc.

Am studiat mult până am ales ce fel de sobă urmează să construim. Este un tip mai puțin cunoscut în România, sobă de cărămidă în două clopote. Este o sobă foarte eficientă dacă este făcută și exploatată bine. Nu am adăugat cuptor întrucât e făcută în dormitor. Băncuță are rolul de a se încălzi separat decât sobă; se alimentează cu aer cald deviind aerul cald al unui clopot prin băncuță", a scris aceasta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

"Centrală pe lemne în sobă de teracotă"

În comentarii și alții au precizat că preferă această soluție. Cineva a găsit calea de mijloc și are centrală pe lemne în soba de teracotă.

Ads

"Mai există și a treia categorie, cei care refac sobe exact cum au fost acum 100 de ani!"

"Am cochetat și noi cu ideea de a reloca o sobă veche. În cele din urmă am ales eficiența", a răspuns autoarea postării.

"Centrală pe lemne în sobă de teracotă. Încălzește 200 mp prin 10 calorifere. La nivelul de jos nici nu este nevoie să pornesc caloriferele. Și am păstrat și o sobă tradițională de teracotă, dacă ne cade curentul.

Sobarul ne-a recomandat meșterul care a făcut serpentină și apoi un instalator automatizarea și legarea la calorifere."

"Globaliștii vor să o interzică"

Unii s-au referit la viitoare interdicții pentru încălzirea cu lemne în Uniunea Europeană.

"Este singură modalitate de încălzire independentă de stat, dar din păcate globaliștii vor să o interzică."

"Cu noi nu vor reuși! Noi vrem să ne păstrăm tradițiile și să nu depindem de nimeni! Eu nu voi renunța la sobă cu lemne nici în ruptul capului."

Ads

"Înlocuirea instalațiilor şi introducerea unor sisteme moderne de încălzire. Este vorba despre o strategie – și nu o lege care să prevadă o obligativitate sau o interdicție în acest sens, zvonistica referitoare la interzicerea utilizării lemnelor de foc ar fi fost promovată de europarlamentarul PSD Victor Negrescu în 21 și este falsă."

"Plafonarea prețului la lemnul de foc de unde vine? Sursă de încălzire independența de stat dacă ai pădure în curte. Eu instalez o pompă de căldură pentru încălzire alimentată de la un sistem de panouri fotovoltaice montate pe casă prin Programul Casă Verde. Am cumpărat și un autoturism electric plug-în hibrid prin programul Rabla Plus. Pot spune că voi deveni independent energetic cu ajutorul globaliștilor."

"Nu vor avea cum. Pe lemne se încălzește jumate de Europa, dacă ai fost plecat prin străinătate mai mult ca sigur ai văzut coșuri de fum la case! Eu am văzut în mai toată Franța, Spania..."

Ads

"Prin ce se deosebește de celelalte tipuri de sobă"

Unele persoane au cerut detalii legate de sobă.

"Care e principiul de funcționare și prin ce se deosebește de celelalte tipuri de sobă?"

"E o sobă în clopote, cu ardere eficientă, are banca încălzită, și e lucrată impecabil, are un har domnu Ionel de a modela cărămidă în diferite forme."

"Deosebiri pot fi mai multe, doar câteva ar putea fi acestea:

1. Masă de acumulare corespunzătoare asigurării variațiilor temperaturii aerului interior dintre două focuri în limite a cel mult 2 grade. Mai pe înțelesul majorității, dacă înainte de a face următorul foc în casă sunt +20 grdC, după ce se dă focul temperatura aerului din casă NU trebuie să depășească +22 grdC.

2. Temperatura gazelor de ardere admise pe coșul de fum este considerabil mai redusă față de alte tipuri.. În majoritatea covârșitoare a cazurilor această valoare nu depășește 100 grdC. Asta înseamnă un randament de captare a căldurii mult mai ridicat și economie de lemne..

"Îmi puteți spune cât v-au costat manoperă și materiale? Cred că este partea care interesează pe toată lumea."

"Cred că toți sunt interesați de acest aspect. Totuși e de știut că fiecare sobă este personalizată la tipul de materiale alese, dimensiunea spațiului încălzit, modelul ales și manoperă solicitată. Toate astea sunt variabile și ce am făcut noi poate fi comparabil cu o sobă cu cahle de Teracotă Mediaș sau Amrita (cahle pictate manual). Cred că e o informație relevanță pentru cei care se gândesc să construiască o sobă și nu sunt convinși ce să aleagă. Prețuri sunt pe site-urile producătorilor", a precizat autoarea postării.