Român îngrozit de apartamentul pe care tocmai l-a închiriat: "Locul e infestat cu ploșnițe". Suma pe care a plătit-o în avans

În ultimii ani, mai multe țări europene au fost afectate de o creștere a infestărilor cu ploșnițe. Pe listă se află Regatul Unit, Germania, Italia dar și Spania.

Franţa este cuprinsă de o adevărată psihoză legată de ploşniţele de pat, în această perioadă, după ce 11% dintre gospodăriile franceze au fost invadate oficial de aceste insecte.

Firmele de dezinsecţie din Londra au anunțat că sunt ”asaltate” de solicitări referitoare la ploşniţe şi au avertizat că răspândirea acestor insecte este ”scăpată de sub control”.

Și în România sunt situații în care unele gospodării sunt invadate de ploșnițe.

Este situația relatată în mediul online de un român care a descoperit problema abia după ce a plătit avansul pentru închirierea unui apartament. Acesta caută acum soluții să recupereze banii.

"Reziliere contract de închiriere pe motiv de ploșnițe?"

"Am semnat un contract de închiriere și am plătit în avans toată perioada contractuală (doar câteva luni), fără garanție + comisionul agenției. Locul e infestat cu ploșnițe, aș putea rezilia contractul și să-mi recuperez banii pe motivul acesta? Proprietarii sunt plecați la muncă în străinătate, am semnat cu un băiat de la o agenție, ce măsuri aș putea lua?", a întrebat acesta pe Reddit.

Ads

"Fugi de acolo"

În comentarii, acesta a primit câteva sfaturi de la utilizatorii platformei.

"Citești contractul și vezi ce obligații aveți fiecare, respectiv care sunt clauzele despre reziliere."

"Cu băiatul vorbești, dacă el ți-a închiriat el să răspundă + că ți-a luat banii."

"Ploșnițe adică bedbugs sau alea urat mirositoare?", a cerut cineva detalii.

"Bed bugs", a precizat autorul postării.

"Spune-i să doarmă el o noapte acolo și se convinge. Fugi de acolo e absurd să stai în condițiile alea, plus că e ff greu să scapi de aia."

"Asta o să fac, dar cu avansul ce pot face? Am dat în jur de 1000 euro, avans pe câteva luni."

"Sunt blocuri întregi infestate"

"Condițiile necesare traiului nu au mai fost îndeplinite. Nu ai fost informat de infestare înainte să virezi banii. Vorbește cu agentul imobiliar. PS: dacă face urât proprietarul, ai grijă să informezi vecinii că apartamentul de lângă ei e infestat. Măcar să îi complici viața puțin."

"Vezi că sunt blocuri întregi infestate... nu numai un apartament... chiar sunt curios cum ar reacționa ceilalți vecini într-un astfel de bloc când vine cineva din afară să-i informeze că există ploșnițe în blocul lor."

Ads