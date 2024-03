Mărturisirea unei tinere care a renunțat să fie influencer și s-a angajat într-o corporație: "Am obosit să fiu obsedată de mine"

În ultimii ani, cariera în mediul online a devenit extrem de dorită, în special pentru cei din Generația Z, deoarece posibilitatea de a obține venituri prin diferitele canale de social media este tot mai fezabilă.

Într-un videoclip TikTok, o creatoare de conținut numită Ana Wolfermann a dezvăluit motivele deciziei sale de a se retrage de pe rețelele de socializare și de a începe să lucreze în lumea corporatistă.

Tânăra a explicat că a fost influenceriță cu normă întreagă în ultimii trei ani și că asta i-a asigurat veniturile. Absolvind Universitatea Notre Dame în mai 2023, Wolfermann a spus că în timpul școlii s-a simțit ca și cum ar fi avut "biletul de aur" pentru a-și maximiza creșterea pe social media.

"Nu am putut profita de aceasta pentru că a trebuit să-mi dedic mult timp studiului în școală. Eram atât de entuziasmată să fac asta cu normă întreagă. Natural, odată ce am absolvit, am ales să urmez această cale," a spus Wolfermann.

A recunoscut că statutul de influencer i-a adus oportunități uimitoare și este conștientă de privilegiul pe care îl presupune această carieră, dar nu mai simte că este pentru ea și a enumerat motivele.

S-a săturat să fie mereu vorba despre ea

Wolfermann a subliniat că întregul scop al unei cariere pe rețelele de socializare este să le arate urmăritorilor ei detaliile intime ale vieții sale și să fie în centrul atenției tot timpul.

Ads

"Munca mea necesită să mă uit la mine și să vorbesc despre ceea ce gândesc sau ce am făcut," a spus ea. "Apoi postez și răspund la comentarii despre mine."

Wolfermann susține că atunci când iese cu prietenii sau pur și simplu iese în lume în general, trebuie să își dedice timp pentru a-și face o fotografie sau un videoclip astfel încât să le poată folosi drept conținut pe platformele sale. Cu toate acestea, nu mai găsește acest lucru satisfăcător și consideră că a fi influencer este prea mult un "job auto-obsedant".

"Înțeleg beneficiile și înțeleg distracția și am făcut asta timp de 3 ani, dar sunt foarte obosită", a spus ea.

Nu simte că învață ceva nou

Wolfermann a observat că în timpul carierei sale în acest domeniu nu era provocată intelectual în aceeași măsură în care ar fi într-un job într-o corporație.

"Da, aș putea să devin mereu mai bună în strategie, în marketing, dar simt că devine puțin repetitiv", a spus ea. "Știu că sunt capabilă să învăț și să cresc, și simt că de când am absolvit și am făcut asta cu normă întreagă, nu am făcut nimic cu creierul meu."

Ads

A descoperit că singura stimulare mentală pe care a primit-o de când a absolvit colegiul a fost din lectură și își dorește ceva mai provocator, care să îi testeze abilitățile mai mult.

Simte că de când este influencer a devenit superficială

Wolfermann a spus că fiind pe TikTok în mod special înseamnă adesea să vorbească în propoziții mai scurte, deoarece videoclipurile scurte sunt cele mai captivante pentru privitori. A trebuit, de asemenea, să învețe să nu detalieze ideile sale.

"Ani de zile din viața mea academică am fost învățată să detaliez", a punctat ea. "TikTok m-a cam spălat pe creier să ofer doar scurte informații fără nicio explicație, pentru că cu cât explici mai puțin, cu atât videoclipul este mai scurt și primești mai multe comentarii cu întrebări."

"Acest job se bazează exclusiv pe marketing, ceea ce înseamnă ce își doresc oamenii? Și tot ce își dorește oricine sunt produse, așa că spun că m-a făcut puțin mai superficială pentru că a trebuit să îmi îndrept atenția și concentrarea spre gândirea despre marketing pentru branduri."

Ads

Simte că a pierdut o parte din sine

Tânăra a citat o afirmație pe care o văzuse recent: "Ce faci cu viața ta este determinat de modul în care îți petreci timpul," și a realizat brusc că își petrece cea mai mare parte a timpului vorbind despre ea și arătându-și părți din viața ei altora. Face constant fotografii și videoclipuri cu ea însăși, și asta nu mai este modul în care vrea să trăiască.

Deși a reușit să se conecteze cu tot felul de oameni, și este recunoscătoare pentru viața pe care a putut-o trăi, pur și simplu nu mai este pentru ea. A insistat că nu are planuri de a-și șterge complet conturile, dar nu va mai fi influencer cu normă întreagă. A hotărât să înceapă să aplice pentru joburi în lumea corporatistă și s-ar simți mai fericită să poată să facă atât creare de conținut, cât și să lucreze pe un program de 9 până la 5.

Decizia lui Wolfermann nu este ceva obișnuit; de fapt, majoritatea tinerilor încearcă adesea să părăsească lumea corporatistă pentru a intra în mediul online.

Ads

Conform unui raport citat de yourtango.com, aproximativ 57% dintre cei din Generația Z au afirmat că ar dori să devină influenceri dacă li s-ar oferi ocazia.

53% dintre cei din Generația Z consideră că a fi influencer este o alegere de carieră respectabilă, iar o proporție similară ar renunța la joburile lor actuale dacă ar putea deveni influenceri și ar putea câștiga suficient pentru a-și susține stilul de viață. Trei din zece tineri chiar ar plăti pentru a deveni influenceri.

Deși de a deveni influencer este un obiectiv către care tind mulți oameni, nu este pentru toată lumea, la fel cum lucrul într-un job corporatist nu este potrivit pentru toți.

A-ți expune întreaga viață pe internet, unde este disponibilă pentru examinare și judecată, a trebui să creezi o personalitate online care captivează o audiență și practic să devii o celebritate pe care oamenii te admiră și îți urmăresc conținutul poate fi copleșitor.