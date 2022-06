Transformările Insulei Şerpilor. Cum arată acum teritoriul strategic din largul gurilor Dunării: "Nu este o simplă stâncă"

Armata rusă şi-a întărit poziţiile pe Insula Şerpilor din Marea Neagră, desfăşurând acolo mai multe sisteme de apărare, ceea ce sugerează că ea nu intenţionează să abandoneze uşor acest punct strategic, în pofida noilor sisteme de artilerie şi tiruri de rachete ucrainene, relatează sâmbătă AFP.

Cele mai recente imagini prin satelit cu această insuliţă din largul coastelor ucrainene şi române permit să se distingă diferite sisteme de apărare sol-aer, iar ruşii au instalat astfel de sisteme şi pe navele poziţionate în apropiere, pentru a-şi întări şi mai mult poziţiile.

"Ruşii au desfăşurat pe insulă mai multe sisteme antiaeriene ce acoperă diferite spectre de ameninţări: SA-13, Panţir, Tor, tunuri antiaeriene ZU-23-2", precizează cercetătorul francez Pierre Grasser, specialist în apărare rusă, asociat laboratorului Sirice de la Sorbona.

"Ei şi-au consolidat recent poziţia, desfăşurând diferite sisteme sol-aer, pe insulă şi pe navele poziţionate în jurul insulei. Strategic, aceasta are sens, chiar şi în faţa noilor mijloace ale Ucrainei, precum tunuri autopropulsate Caesar şi lansatoare multiple de rachete Himars", analizează de asemenea o sursă militară franceză, sub acoperirea anonimatului.

Ţările occidentale i-au furnizat Ucrainei mai multe sisteme de artilerie mobilă ce ar permite teoretic să se întreprindă lovituri dinspre coastele situate la circa 30 de kilometri, printre care tunuri franceze Caesar, dar mai ales lansatoare de rachete multiple Himars date de americani şi care în prezent de află undeva între Europa de Vest şi Ucraina.

"Ne aşteptăm ca aceste sisteme să participe curând la lupte şi suntem angajaţi să continuăm să alimentăm fluxul de muniţii", a declarat săptămâna aceasta subsecretarul american al apărării, Colin Kahl.

Sistemele antiaeriene desfăşurate în prezent de ruşi "nu vor putea intercepta rachetele ghidate trase de Himars, acest lucru este cert", apreciază Grasser, adăugând totodată că "aceste sisteme sunt toate mobile şi prin urmare ruşii ar putea face ceea ce fac foarte bine ucrainenii de la începutul războiului: să le deplaseze imediat ce percep o ameninţare iminentă".

Snake island is strategically important. It’s not just a rock, it’s territory. And it is strategically located. Not just militarily, but economically. pic.twitter.com/FzYA85iB4M