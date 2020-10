Peru redeschide siturile arheologice, inchise in urma cu sapte luni din cauza pandemiei de coronavirus

"Am stabilit un traseu pentru siturile arheologice, respectand toate protocoalele, ceea ce ne permite sa confirmam accesul la situri incepand cu 15 octombrie", a declarat ministrul Neyra, in timpul unei vizite in orasul Cuzco.Siturile arheologice Sacsayhuaman, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Pikillacta si Tipon vor fi redeschise publicului cu un protocol sanitar strict, a mai spus ministrul, subliniind ca acest lucru va contribui la reinvierea economiei locale si a turismului.El a spus ca spera ca citadela incasa Machu Picchu, principalul obiectiv turistic din Peru, sa fie redeschisa in noiembrie. Acest sit emblematic este inchis publicului de 7 luni, de la starea de urgenta sanitara decretata pe 16 martie in tara andina.Peru, cu o populatie de 33 de milioane de locuitori, este a treia tara din America Latina in ceea ce priveste numarul deceselor legate de COVID-19, dupa Brazila si Mexic . Tara are cea mai mare rata a mortalitatii din lume in raport cu numarul de locuitori.