Ambasada SUA: Grupul rusesc "CosyBear" a atacat centre guvernamentale din SUA, UK si Canada pentru a fura informatii privind dezvoltarea vaccinului anti-Covid

"In incercarea de a fura informatii despre dezvoltarea unui vaccin pentru COVID-19, grupul rusesc "APT29", cunoscut si sub numele de "CosyBear" sau "The Dukes", a atacat surse guvernamentale, diplomatice, think-tank-uri, furnizori de asistenta medicala si energie din SUA, Marea Britanie si Canada. Raportul NSA - National Security Agency detaliaza instrumentele, modul si tehnicile prin care grupul a vizat organizatiile implicate in dezvoltarea vaccinului. Comandamentul cibernetic al SUA ajuta aliatii NATO si tarile europene sa identifice amenintarile cibernetice, sprijina si furnizeaza informatii pentru consolidarea retelelor altor state", a anuntat luni Ambasada SUA din Bucuresti.Potrivit unui raport elaborat de Agentia Nationala de Securitate (NSA), hackeri rusi au folosit un tip de malware cunoscut sub numele de 'WellMess' sau 'WellMail' cu care au atacat diverse organizatii din intreaga lume.