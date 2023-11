Cine este autorul atentatului terorist de la moscheea din Quebec

Autorul atentatului de duminica, la o moschee din Quebec, este un student in varsta de 27 de ani. Acesta a fost acuzat de crima, dupa ce a impuscat mortal, in spate, sase persoane, la intamplare.

Conform BBC, Alexandre Bissonnette este student la Stiinte politice si Antropologie, la Universitatea Laval. CNN relateaza ca acesta studia Stiinte sociale, la aceeasi universitate.

Universitatea Laval a confirmat ca Alexandre Bissonnette studia aici.

Acesta a actionat singur, fiind numit de ministrul canadian al Sigurantei Publice, Ralph Goodale, "lup singuratic".

Totusi, in urma atacului a mai fost arestat un barbat cu origini marocane, Mohamed Khadir.

In momentul atacului de duminica seara, de la ora 20.00, in moschee se aflau circa 50 de oameni, inclusiv copii. Sase persoane au fost ucise, identitatea lor fiind facuta publica:

- Azzeddine Soufiane, in varsta de 57 de ani, tata a trei copii, de meserie macelar;

- Khaled Belkacemi, in varsta de 60 de ani, profesor la Universitatea Laval;

- Abdelkrim Hassen, in varsta de 41 de ani, care lucra in domeniul IT pentru guvern, tata a trei copii;

- Aboubaker Thabti, in varsta de 44 de ani;

- Mamadou Tanou Barry, de 42 de ani, din Guineea;

- Ibrahima Barry, de 39 de ani, tot din Guineea.

Alte 19 persoane au fost ranite, toti barbati. Cinci inca se afla in spital, dintre care doi in stare critica, arata BBC.

Conform CNN, acesta a tras la intamplare in moscheea aflata la doar 3 kilometri de campusul Universitatii Laval.

Alexandre Bissonnette a fost arestat in masina sa, dupa atentat, pe drumul dinspre Quebec spre Ile d'Orleans. El a fost cel care a sunat la politie, afirmand ca vrea sa coopereze cu autoritatile.

Montreal Gazette scrie ca barbatul era imbracat in momentul atacului intr-un costum de Halloween care intruchipa moartea.

Pe pagina sa de Facebook, acum offline, se putea vedea ca acesta daduse "like" presedintelui american Donald Trump si liderului Frontului National din Franta, Marine Le Pen. Acesta era cunoscut pentru vederile sale extremiste, de dreapta.

Potrivit unui fost coleg al lui Bissonnette, Simon de Billy, acesta era un singuratic. Nu avea prieteni, fiind nedespartit de fratele sau geaman. Ii placea sa mult sa citeasca si era la curent cu chestiunile ce tin de actualitate, arata Reuters.

Premierul canadian Justin Trudeau a spus despre masacrul de acum doua zile ca a fost "un atentat terorist". Acesta s-a aratat alaturi de musulmanii care traiesc in Canada.

Atentatul vine in contextul unor tensiuni globale, aparute dupa ce presedintele american Donald Trump a semnat un ordin controversat, care nu mai permite unor refugiati sa mai intre in SUA.

Casa Alba a condamnat atacul de duminica, insa a transmis ca tragedia constituie o dovada in plus ca e nevoie de politici asemeni celor promovate de Trump.

Moscheea a mai fost tinta a unor manifestari hranite de ura si in trecut. Vara trecuta, capul unui porc a fost lasat pe trepte, in timpul Ramadanului.