Dupa noile cazuri de coronavirus de la Wuhan, autoritatile vor sa testeze 11 milioane de locuitori in 10 zile

Noul caz din Wuhan este primul raportat in epicentrul epidemiei din data de 3 aprilie. Cazul a fost asimptomatic. Alte doua cazuri confirmate sunt importate.De teama unui nou focar, autoritatile din Wuhan vor sa testeze milioane de locuitori, intr-o perioada de doar 10 zile, conform CNN Autoritatile vor sa faca testarea in masa prin tehnica NAT (nucleic acid test), care functioneaza prin detectarea codului genetic al virusului, astfel ca aceste teste pot fi mai eficiente la detectarea infectiei, in special in fazele incipiente, decat testele care analizeaza raspunsul imunitar, desi acestea din urma sunt mai usor de facut.In acest mod ar urma sa fie testate 11 milioane de persoane, adica mai mult decat toata populatia Greciei.In ultima perioada, orasul Wuhan a revenit treptat la normal dupa ce izolarea de 76 de zile a fost ridicata la 8 aprilie. Rezidentii au avut voie, in sfarsit, sa iasa din case, desi multe intreprinderi au ramas inchise.Reaparitia coronavirusului a avut deja consecinte pentru administratia locala. Mass-media de stat a raportat luni ca Zhang Yuxin, oficialul sef al Changqing, zona in care au fost depistate noile cazuri, a fost dat afara "pentru esecul in activitatile de prevenire si control al epidemiei".Desi marti nu au mai fost raportate noi cazuri in Wuhan, orice crestere majora a numarului ca urmare a noilor testari va ridica intrebari serioase cu privire la acuratetea si transparenta cifrelor raportate anterior de oras.A.D.