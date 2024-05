O poveste politica intortocheata: Sinucideri, coruptie si, in final, demisia unui premier

Premierul sud-coreean Lee Wan-koo si-a anuntat luni demisia, pe fundalul unui scandal de coruptie, iar in asteptarea acceptarii demisiei de catre presedinta Park Geun-hye i-a transferat conducerea reuniunilor Cabinetului vicepremierului, potrivit biroului sau, relateaza CNN.

Park Geun-hye este la curent cu intentia premierului de a demisiona, despre care a afirmat ca este "regretabila", potrivit biroului presedintiei.

Indemnurile la demisia lui Lee Wan-koo au aparut dupa ce un magnat, Sung Woan-jong, a fost gasit spanzurat de un copac, la Seul, pe 9 aprilie, o aparenta sinucidere. Magnatul, anchetat pentru frauda si mita, a lasat un bilet de adio cu o lista a numelor si sumelor de bani pe care le-a dat unor oficiali de rang inalt, printre care si colaboratori ai presedintei.

Lee Wan-koo si alti sapte politicieni cu legaturi cu presedinta sud-coreeana sunt anchetati. O echipa speciala de procurori a fost creata pentru a investiga cazul.

El a negat ferm acuzatiile care i se aduc, in contextul escaladarii scandalului. "Daca exista vreo proba, imi voi da viata. Ca premier, voi accepta mai intai ancheta Procuraturii", a spus el.

Park Geun-hye a declarat ca ia acuzatiile foarte in serios. Inainte sa plece intr-o vizita in America Centrala si de Sud, ea a condamnat coruptia politicienilor sud-coreeni. "Coruptia si raul adanc inradacinat sunt probleme care conduc la luarea vietii oamenilor. Luam acest lucru foarte in serios", a spus ea.

"Este necesar sa ne asiguram ca punem aceasta probema ca problema de reforma politica. Nu voi ierta pe nimeni care se face vinovat de coruptie", a avertizat presedinta.

Ea se afla in Peru si urmeaza sa revina in tara pe 27 aprilie.