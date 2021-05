India, coplesita de pandemie dupa ce s-a apropiat de 20 de milioane de infectari. Expertii sustin ca cifrele reale ar fi de zece ori mai mari

Expertii medicali considera insa ca bilanturile reale din aceasta tara cu o populatie de 1,35 de miliarde de locuitori ar putea fi de 10 ori mai mari decat statisticile oficiale.Spitalele functioneaza la capacitate maxima, rezervele de oxigen medical sunt epuizate, iar morgile si crematoriile au fost coplesite, intr-o perioada in care India se confrunta cu o crestere abrupta a numarului de infectari.Cel putin 11 state si unitati teritoriale indiene au impus diverse forme de restrictii pentru a incerca sa limiteze cresterea infectarilor, dar guvernul condus de prim-ministrul Nadrendra Modi ezita sa decreteze un lockdown la nivel national, din cauza impactului economic al unei astfel de masuri."Dupa parerea mea, doar un ordin national care sa le impuna locuitorilor sa ramana in locuinte si declararea starii de urgenta medicala vor putea sa acopere nevoile generate de actuala criza sanitara", a declarat Bhramar Mukherjee, medic epidemiolog la Universitatea Michigan, intr-un mesaj pe Twitter "Numarul cazurilor active este in crestere , nu doar bilantul zilnic al cazurilor noi. Chiar si numarul raportat de statele federale este de aproximativ 3,5 milioane de cazuri active", a adaugat el.Cresterea brusca a infectarilor cu noul coronavirus reprezinta cea mai grava criza cu care se confrunta premierul Modi de la preluarea mandatului in anul 2014. Prim-ministrul indian a fost criticat pentru faptul ca nu a luat masuri mai devreme pentru a limita raspandirea virusului si pentru ca a permis mai multor milioane de persoane sa participe fara sa poarte masti de protectie sanitara la festivaluri religioase si la mitinguri electorale in cinci state indiene in lunile martie si aprilie.Un grup de consilieri stiintifici, creat de catre guvern, i-a avertizat pe oficialii indieni la inceputul lunii martie in legatura cu o noua varianta mai contagioasa a coronavirusului care se raspandeste in intreaga tara, au dezvaluit cinci experti din acel grup pentru agentia de presa Reuters.In pofida avertizarii, guvernul central nu a dorit sa impuna restrictii majore pentru a opri raspandirea virusului, au dezvaluit patru experti din acelasi grup de consilieri.Ramane de vazut in ce fel modul in care guvernul Modi a gestionat aceasta criza ar putea sa afecteze viitorul politic al premierului Modi si al partidului sau. Urmatoarele alegeri generale din India sunt programate pentru anul 2024. Partidul premierului Narendra Modi a fost invins in statul indian Bengalul de Vest, potrivit rezultatelor anuntate duminica, dar a castigat in statul invecinat Assam.Lideri ai 13 partide din opozitie au semnat duminica o scrisoare deschisa prin care i-au cerut prim-ministrului Modi sa lanseze imediat o campanie de vaccinare universala la nivel national si sa prioritizeze livrarile de oxigen medical pentru spitale si centre medicale.Mai multe state indiene au amanat deschiderea campaniilor locale de vaccinare pentru toti rezidentii adulti incepand de duminica, din cauza penuriei de vaccinuri. Ministerul Sanatatii din India a anuntat ca statele indiene dispun in prezent de un stoc de 10 milioane de vaccinuri si ca alte 2 milioane de doze vor sosi in tara in urmatoarele trei zile.In ciuda faptului ca este cel mai mare producator de vaccinuri din lume, India nu detine suficiente doze pentru ea insasi - subminand astfel planurile sale de a accelera campania nationala de vaccinare incepand de sambata. Pana in prezent, doar 9% dintre cei 1,35 miliarde de rezidenti indieni au fost inoculati cu cel putin o doza a unui vaccin anti-COVID-19.India intampina dificultati in a-si creste capacitatea de productie dincolo de pragul de 80 de milioane de doze pe luna din cauza penuriei de materii prime si a unui incendiu izbucnit la Serum Institute, care produce vaccinul dezvoltat de compania AstraZeneca.In aceasta perioada, comunitatea internationala s-a mobilizat si ajutoare trimise de mai multe tari au inceput sa soseasca in India. Varianta indiana a noului coronavirus a ajuns deja in cel putin 17 tari, inclusiv in Marea Britanie, Elvetia si Iran , determinand mai multe guverne ale lumii sa isi inchida granitele in fata persoanelor venite din India.