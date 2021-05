Masura disperata in India impusa de pandemia COVID-19: guvernul recruteaza medici militari rezervisti

Numarul cazurilor si deceselor de Covid-19 au atins niveluri record la fiecare doua sau trei zile.Decesele au crescut duminica cu peste 4.000 pentru a doua zi consecutiv. Multe state indiene au impus carantinee stricte in ultima luna, in timp ce altele au anuntat restrictii privind circulatia publica si au inchis cinematografele, restaurantele, puburile si centrele comerciale.Dar presiunea creste asupra prim-ministrului Narendra Modi pentru a anunta o carantina la nivel national, asa cum a facut in primul val al epidemiei de anul trecut.Asociatia Medicala Indiana (IMA) a solicitat o carantina "completa, bine planificata, anuntata in prealabil" in loc de carantine de noapte "sporadice" si restrictii impuse de state pentru cateva zile la rand.Ministerul Sanatatii a raportat 4.092 decese in ultimele 24 de ore, ceea ce a dus la numarul total de decese la 242.362.Numarul cazurilor noi a crescut cu 403.738, iar totalul de la inceputul pandemiei a ajuns la 22,3 milioane.