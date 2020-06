Numarul cazurilor de COVID-19 a depasit 500.000 in India. Bilantul negru al deceselor a ajuns la 15.685

Ziare.

In tara au fost inregistrate in total 15.685 de decese provocate de COVID-19 si, potrivit epidemiologilor, varful pandemiei nu a fost inca atins, fiind asteptat in cateva saptamani.Desi India se afla intr-o faza de iesire din izolare, unele state au in vedere reimpunerea anumitor masuri de restrictie.Cele mai afectate sunt orasele foarte dens populate ale tarii, in special capitala New Delhi, unde au fost inregistrate aproape 80.000 de cazuri de infectare cu COVID-19.Guvernul indian a fost extrem de criticat pentru lentoarea testarii populatiei care, potrivit criticilor, ar fi ascuns mult timp amploarea epidemiei de coronavirus din tara.A doua cea mai populata tara din lume, cu 1,3 miliarde de locuitori, India se afla pe locul al patrulea in ceea ce priveste numarul cazurilor de COVID-19, dupa Statele Unite, Brazilia si Rusia , dar care a inregistrat un numar mult mai mic de decese.