In Indonezia au prioritate la vaccinare tinerii si influencerii. Ce explicatii au oferit autoritatile

Autoritatile sustin ca adultii tineri sunt cei care fac economia tarii sa functioneze dar sunt si cei din cauza carora virusul se raspandeste.Raffi Ahmad, o vedeta TV cu 50 de milioane de fani pe Instagram, a primit vaccinul in fata camerelor de luat vederi, alaturi de presedintele Joko Widodo, saptamana trecuta.Ariel, solistul trupei pop-rock Noah, Herru Joko, presedintele clubului suporterilor echipei de fotbal West Java si Risa Saraswati, o cantareata si artista, au primit cu totii vaccinul.Explicatia autoritatilor este simpla."Speram ca acestia ne ajuta sa educam publicul si sa oferim un exemplu cum ca vaccinarile sunt sigure si importante", a spus ministrul Sanatatii.CITEST SI: "Leacul-minune" recomandat de Gigi Becali pentru COVID-19, desfiintat de medici: "Este folosit in special in medicina veterinara"