Panică și incendiu într-o gară din Tokyo, dupa ce zeci de pasageri au fost înjunghiați VIDEO

Un bărbat a fost arestat după ce a atacat, duminică, pasageri într-un tren, la Tokyo, cu un cuţit şi a declanşat un incendiu la bord, potrivit presei locale, care evocă mai mulţi răniţi, inclusiv unul grav, relatează AFP.

Postul public de televiziune NHK evocă cel puţin opt rănţi, inclusiv unul grav, iar agenţia de presă Kyodo evocă 15 răniţi.

O înregistrare video, pusă în circulaţie pe Twitter, surprinde pasageri pe cale să evacueze - pe geam - un tren al liniei Keio, imobilizat într-o staţie la periferia de vest a capitalei japoneze.

Suspectul a vărsat un lichid încă neidentificat la bordul trenului şi i-a dat foc, potrivit NHK şi Kyodo.

Poliţia, contactată de AFP, a refuzat să comenteze, iar compania feroviară Keio nu a putut fi contactată imediat.

Atacul a avut loc către ora locală 20.00 (13.00, ora României), potrivit site-ului societăţii, în momentul în care se închideau secţiile de votare în ţară, unde au loc duminică alegeri legislative.

Agresiunile sunt rare în Japonia, unde legislaţia cu privire la arme de foc este extrem de strictă.

