Dictatorul cecen Ramzan Kadirov, dus cu avionul la Moscova, cu simptome de coronavirus

El a fost internat, fiind tratat pentru simptome asemanatoare cu ale gripei, scriu Ria Novosti si Interfax, citand surse apropiate situatiei, potrivit BBC Informatii neconfirmate inca oficial arata ca un avion apartinand liderului cecen de 43 de ani a zburat din Gronzi la aeroportul Vnukovo din Moscova, joi la pranz. Nu au fost facute publice date despre starea sa de sanatate.Un apropiat al lui Kadirov, seful Gronzy TV akhmed Dudayev, a declarat, pentru Tass, ca liderul cecen "controleaza personal situatia si ia masurile care se impun. El este cel care conduce in continuare".Liderul autoritarist, care in trecut a luptat impotriva Moscovei pe cand se considera un cecen nationalist, este acum un aliat cheie al presedintelui rus Vladimir Putin.Este considerat unul dintre cei mai de temut oameni din Rusia, calcand in picioare drepturile omului, persecutand minoritati religioase sau sexuale si amenintand jurnalisti cu moartea.El conduce republica din sudul Rusiei ca si cum ar fi mosia sa personala. Tatal sau, Akhmad Kadirov, a castigat un controversat scrutin prezidential si a fost ucis intr-un atac cu bomba in 2004 si acum a fost transformat de fiu intr-un fel de sfant pe care cetatenii trebuie sa-l venereze.Opozantii sai l-au acuzat inclusiv de asasinate, insa el le-a negat pe toate. Cinci membri ai echipei sale de securitate au ajuns la inchisoare, fiind acuzati de uciderea liderului opozitiei ruse, Boris Nemtsov, in 2015.In ce priveste modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, medicii din republica acuza ca nu le-au fost oferite nici macar minimul de echipamente de protectie. El le-a raspuns in stilul caracteristic: "Provocatorii ar trebui concediati. Avem destul din toate - echipamente, costume de protectie, masti, oxigen, medicamente".De asemenea, i-a amenintat pe oamenii care filmeza cum politistii sai salta de pe strada pe oricine incalca izolarea, ca ii trimite sa faca curat in spitale si in sectiile de politie.