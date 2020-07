Marea Britanie, SUA si Canada acuza Rusia ca foloseste hackeri ca sa fure cercetari referitoare la vaccinuri si tratamente pentru Covid-19

Un comunicat comun al Marii Britanii, Statelor Unite si Canadei a atribuit atacurile grupului APT29, cunoscut si sub numele de 'Cozy Bear', despre care afirma ca aproape sigur opereaza in cadrul serviciilor ruse de spionaj."Condamnam aceste atacuri josnice impotriva celor care desfaoara o activitate vitala pentru a combate pandemia de coronavirus", a declarat directorul pentru operatiuni al NCSC, Paul Chichester.Agentia rusa RIA l-a citat pe purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, afirmand ca Kremlinul respinge acuzatiile Londrei, despre care a spus ca nu sunt sustinute de dovezile corespunzatoare.Intr-un anunt separat, Marea Britanie a acuzat "actorii rusi" ca au incercat sa intervina in alegerile din 2019, incercand sa raspandeasca online documente. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca aceste acuzatii sunt "neclare si contradictorii".Saptamana viitoare, Marea Britanie urmeaza sa publice un raport mult-asteptat asupra influentei rusesti in politica britanica.Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, a declarat ca este "complet inacceptabil" ca serviciile de informatii ruse sa vizeze activitatile referitoare la pandemie."In timp ce altii isi urmaresc interesele egoiste cu un comportament nechibzuit, Marea Britanie si aliatii sai continua munca grea de a gasi un vaccin si de a proteja sanatatea globala", a afirmat acesta intr-un comunicat. Ministrul a spus ca Marea Britanie va colabora cu aliatii sai pentru ca faptatii sa fie trasi la raspundere.NCSC a declarat ca atacurile grupului au continuat si au folosit o varietate de instrumente si tehnici, inclusiv spear-phishing si malware personalizate."APT29 va continua probabil sa vizeze organizatiile implicate in cercetarea si dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19, deoarece incearca sa raspunda la intrebari suplimentare referitoare la pandemie", se arata in declaratia NCSC.Autoritatile canadiene au declarat ca atacurile impiedica eforturile de raspuns si ca riscurile pentru organizatiile de sanatate sunt crescute. Serviciile de informatii ale Canadei si centrul de amenintare cibernetica au sfatuit institutiile sa ia masuri pentru a se proteja.Marea Britanie si Statele Unite au declarat, in luna mai, ca retelele de hackeri vizeaza organizatiile nationale si internationale care lucreaza la masuri impotriva pandemiei. Dar astfel de atacuri nu au fost anterior conectate explicit la statul rus.Grupul Cozy Bear, asociat guvernului rus, este suspectat ca a atacat Partidul Democrat inainte de alegerile din 2016 din SUA.