Vladimir Putin, autoizolat chiar daca s-a vaccinat si cu a doua doza: "Va trai cel mai probabil izolat pentru o lunga perioada de timp"

Potrivit sursei citate, Putin, in varsta de 68 de ani, si-a luat masuri stricte de protectie inca de la inceputul pandemiei, cand izolandu-se la resedinta sa din afara Moscovei, de unde a lucrat in sistem de videoconferinta. Resedinta lui Putin este echipata cu un tunel de dezinfectant, iar putinii sai vizitatori in persoana trebuie sa petreaca doua saptamani in carantina."Putin va trai cel mai probabil izolat pentru o lunga perioada de timp", a spus Proekt, citat de o persoana anonima apropiata de administratia prezidentiala.Kremlinul a anuntat ca Putin a primit a doua si ultima doza de vaccin rusesc Covid-19, pe care a refuzat sa o numeasca, cu usile inchise in urma cu aproape patru saptamani.Proekt a raportat ca programul viitor al lui Putin indica faptul ca presedintele nu intentioneaza sa renunte la masurile sale de auto-protectie.Kremlinul nu a comentat raportul Proekt privind autoizolarea planificata a lui Putin incepand de luni dupa-amiaza.Potrivit The Moscow Times, serviciul rus al BBC a aratat ca miliarde de ruble cheltuite pentru eforturile de protejare a lui Putin de virus s-au indreptat in mare masura catre carantina jurnalistilor, soferilor si pilotilor care intra in contact cu el.Primavara trecuta, Rusia a introdus unul dintre cele mai stricte blocaje de coronavirus din lume, cu frontiere inchise, afaceri inchise. Majoritatea restrictiilor au fost ridicate de atunci in intreaga tara, iar viata la Moscova a revenit la normal, de la inceputul anului 2021.