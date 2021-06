Rusia sustine ca vaccinul impotriva COVID Sputnik V protejeaza impotriva tuturor variantelor de virus

Capitala Rusiei si regiunea sa, dar si al doilea oras al tarii, Sankt Petersburg, sunt afectate in special de acest nou val, care a generat un numar record de contaminari.Regiunea Moscovei a inregistrat luni cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de la inceputul pandemiei, cu 1.811 de contaminari, in timp ce capitala a recenzat 7.584 de noi infectii. La sfarsitul saptamanii trecute, numarul de cazuri zilnice depasea 9.000.Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, circa 90% din cazurile noi sunt cauzate de varianta Delta, mai contagioasa, care a aparut in India si care ameninta sa copleseasca spitalele din capitala.In acest context, Aleksandr Gintsburg, directorul Institutului Gamaleia, aflat la originea Sputnik V , a afirmat ca serul "protejeaza impotriva tuturor variantelor cunoscute in prezent, incepand cu varianta britanica si pana la varianta indiana Delta".Aceste declaratii au scopul de a incuraja populatia Rusiei sa se vaccineze , intr-un context in care campania de imunizare ramane in urma pe fondul neincrederii populatiei si in pofida apelurilor repetate ale presedintelui Vladimir Putin La Moscova , autoritatile au decretat saptamana trecuta vaccinarea obligatorie a angajatilor din sectorul serviciilor. Circa 60% dintre acestia, sau aproximativ doua milioane de persoane, trebuie vaccinati pana la 15 august.In Sankt Petersburg, oras care gazduieste in prezent meciuri de fotbal din cadrul Euro 2020 si este afectat la randul sau de acest focar, autoritatile au anuntat ca doresc sa vaccineze 65% dintre functionarii locali pana in luna august.Rusia este, potrivit datelor oficiale, tara europeana cu cel mai mare numar de decese asociate COVID-19, 129.801. Agentia de statistica Rosstat, care opereaza cu o definitie mai larga a deceselor asociate COVID-19, a contabilizat aproximativ 270.000 de morti de la inceputul pandemiei.