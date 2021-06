Seful spionajului militar al Rusiei acuza SUA: Washington-ul vrea sa faca o alianta contra Chinei

Kostyukov, care a participat miercuri la o conferinta de presa la Moscova , a spus ca SUA nu sunt pregatite sa se angajeze cu alte tari, intr-un dialog cu privire la principiul egalitatii. De asemenea, el a sugerat ca actiunile Statelor Unite arata ca incearca sa domine regiunea asiatica si sa contracareze Rusia si China , scrie presa rusa."Statele Unite isi propun sa stabileasca controlul asupra acestei regiuni a lumii (Asia-Pacific - n.a.), care produce 60% din PIB-ul mondial si unde este concentrat 45% din comertul global", a afirmat seful GRU.Ofiterul a facut referire la prezenta americana in zona Asia-Pacific, unde SUA dispun de peste 200 de facilitati militare, inclusiv 50 de baze, precum cele din Japonia Coreea de Sud sau Hawaii.El a afirmat ca Pentagonul intentioneaza sa creeze o echipa de lucru in regiunea Oceanului Pacific si sa infiinteze doua brigazi dotate cu rachete, pana in anul 2028.Amiralul rus a sustinut ca Washington-ul incearca sa formeze o alianta anti-China cunoscuta sub denunmirea "Quad", care sa fie alcatuita din SUA, India Australia si Japonia.