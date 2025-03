Europa, furnizor de baza pentru jihadisti: Mii de oameni li s-au alaturat

Un numar cuprins intre 5.000 si 6.000 de europeni, printre care 1.450 de francezi, au plecat in Siria pentru a se alatura jihadistilor care lupta contra regimului condus de Bashar al-Assad, a estimat comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen Vera Jourova.

Intr-un interviu publicat luni de cotidianul francez Le Figaro, Jourova a declarat ca pentru a limita numarul plecarilor de potentiali jihadisti europeni in Siria accentul trebuie sa fie pus "mai mult pe prevenire decat pe represiune".

Reprezentanta executivului UE s-a pronuntat pentru o mai buna cooperare intre institutiile politienesti si judiciare europene.

"Vrem ca schimbul de informatii sa se intensifice intre Europol si Eurojust. Acest schimb trebuie sa devina sistematic si automat", a spus comisarul european pentru justitie, care a adaugat ca este necesara crearea de "echipe de investigatii comune pentru ca procurorii si politistii din mai multe tari ale Uniunii Europene sa poata lucra impreuna".

Pe de alta parte, Vera Jourova s-a declarat favorabila crearii postului de procuror european. "Intr-o prima faza, Parchetul european va fi specializat doar in domeniul fraudelor financiare in dauna bugetului UE. Ulterior, vom putea lua in calcul extinderea prerogativelor sale la criminalitatea organizata transfrontaliera, de exemplu la traficul de persoane", a explicat comisarul european pentru justitie.

