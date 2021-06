Joe Biden a reparat imaginea SUA in strainatate dupa mandatului lui Trump

In timp ce presedintele american incepe joi un turneu european (G7- NATO -UE) menit sa consolideze relatiile transatlantice, ancheta centrului de cercetare american Pew arata ca SUA si-au refacut imaginea pozitiva in unele parti ale lumii.Potrivit Pew, a carui ancheta acopera Canada , precum si 15 tari din Europa, Asia si Pacific, 62% din persoanele intervievate au o "imagine favorabila" despre SUA in 2021, fata de doar 34% la sfarsitul mandatului miliardarului republican care promova o politica izolationista.Trei sferturi din persoanele chestionate (75%) estimeaza ca Biden va face "alegeri corecte in afacerile lumii", un salt in raport cu Donald Trump (17%) anul trecut.La fel, 77% il considera pe Biden "calificat" pentru a fi presedinte, fata de 16% pe predecesorul sau.Promotor al multilateralismului, presedintele democrat este salutat in special pentru ca a readus SUA in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pozitia sa fiind aprobata de 89% dintre persoanele intervievate, si in Acordul de la Paris asupra climei (85%).In pofida acestora, majoritatea persoanelor chestionate considera ca SUA acorda prioritate intereselor lor in raport cu cele ale aliatilor lor in politica externa (67%).Acest sentiment este majoritar chiar printre aliatii cei mai apropiati ai Washingtonului, de cand Pew a introdus aceasta intrebare in 2002, subliniaza centrul de cercetari.Doua treimi din persoanele intervievate (67%) considera SUA ca pe un "partener destul sau foarte fiabil", potrivit Pew.Referitor la viitorul relatiilor dintre Washington si aliatii sai, 57% spun ca ele vor ramane "aceleasi" si 39% cred ca acestea se vor ameliora.In fine, imaginea democratiei americane s-a deteriorat dupa mandatul lui Donald Trump, alegerea lui Joe Biden , contestata de republicani, si asaltul impotriva Capitoliului la 6 ianuarie.O majoritate a celor intervievati (57%) considera ca ea nu a fost un exemplu bun de urmat in ultimii ani, fata de doar 17% care o considera un model de guvernare.Apoi, in aproape jumatate din tarile consultate, persoanele sub 30 de ani sunt mai inclinate sa creada ca SUA nu au fost "niciodata" un bun model pentru celelalte tari.Sondajul Pew a fost realizat intre lunile martie si mai pe un esantion reprezentativ de 16.254 de persoane in 12 pana la 16 tari, in functie de intrebari (Canada, Belgia , Franta, Germania, Grecia, Italia, Olanda , Spania, Suedia, Regatul Unit, Australia Coreea de Sud si Taiwan).