Conservatorii scotieni ii cer demisia lui Boris Johnson, in urma mai multor scandaluri "jenante" in care ar fi fost implicat in ultima perioada

Mai multi politicinei ii cer demisia lui Boris Johnson , premierul britanic, in urma unor scandaluri in care acesta ar fi implicat.Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra a incalcat codul de conduita ministeriala, transmite AFP.Cu cateva zile inaintea alegerilor locale din 6 mai, seful guvernului conservator este implicat in mai multe scandaluri jenante, intr-o atmosfera de reglare de conturi cu fostul sau consilier Dominic Cummings. Printre aceste scandaluri se numara si cel privind renovarea apartamentului pe care Boris Johnson il ocupa cu logodnica sa Carrie Symonds si copilul lor in Downing Street, la nr. 11, o ancheta fiind deschisa pe aceasta tema de catre comisia electorala.Johnson, care a dat asigurari ca a platit facturile din propriul buzunar, este acuzat ca a recurs la un imprumut nedeclarat din partea unui donator al Partidului Conservator."Cred ca oamenii se asteapta la cele mai inalte standarde din partea acelora care ocupa cea mai inalta functie in tara, de aceea cred ca oamenii sunt atenti la anchetele aflate in prezent in desfasurare si asteapta raspunsuri", a declarat la BBC seful conservatorilor scotieni.Daca pana acum cota de popularitate a lui Boris Johnson parea putin afectata de diversele scandaluri, sondajele de presa duminicale releva o reducere a avantajului pe care conservatorii il au in fata laburistilor.In ceea ce-l priveste, Boris Johnson a publicat duminica un editorial in cotidianul Mail on Sunday pentru a se lauda cu actiunea sa in domeniul luptei impotriva delincventei, indeosebi in ceea ce priveste flagelul furtului de caini in timpul pandemiei, si pentru a-si exprima increderea in relansarea in viitorul apropiat a economiei britanice