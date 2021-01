China va dona Cambodgiei un milion de doze de vaccin anti-COVID-19. Medicii din prima linie, primii imunizati

"China, prietena noastra, ne va ajuta cu un milion de doze", a declarat prim-ministrul cambodgian intr-un mesaj video publicat pe pagina lui de Facebook . "Pentru a evita ca poporul nostru sa fie infectat cu acest virus mortal, trebuie sa folosim vaccinuri care au fost deja utilizate pe lideri politici chinezi si pe milioane de oameni. Nu putem sa mai asteptam", a adaugat Hun Sen.Primele persoane care vor primi vaccinul vor fi agentii de sanatate din prima linie a luptei impotriva maladiei COVID-19, profesorii, soldatii, garzile de corp ale prim-ministrului si functionarii din anturajul regelui, a adaugat politicianul cambodgian.Cambodgia este de mult timp un aliat fidel al Chinei, de la care primeste miliarde de dolari constand in imprumuturi subventionate si investitii.In perioada in care multe tari au reactionat la inceputul pandemiei inchizandu-si frontierele in fata turistilor chinezi, prim-ministrul Hun Sen a refuzat sa adopte o astfel de masura si chiar s-a deplasat la Beijing pentru a se intalni cu presedintele Xi Jinping, in semn de solidaritate cu China.Vaccinul chinezesc CoronaVac, produs de compania Sinovac, a inceput sa fie administrat si in Turcia , vineri, dupa ce testele au aratat ca are o eficienta de 91,2%.Insa studii mai amanuntite realizate in Brazilia au demonstrat o rata de eficacitate de aproximativ 50%, mult mai scazuta decat cele ale vaccinurilor concurente produse de Moderna, Pfizer-BioNTech si AstraZeneca-Oxford.Un al treilea studiu dedicat vaccinului chinez, desfasurat in Indonezia - unde autoritatile au lansat in aceasta saptamana o campanie de vaccinare in masa folosind serul CoronaVac - a aratat o eficacitate de 65,3%.Pana in prezent, Cambodgia a fost relativ scutita de pandemie, inregistrand oficial doar 436 de cazuri. Expertii afirma totusi ca aceste cifre foarte scazute se datoreaza cel mai probabil numarului mic de teste care sunt realizate.Autoritatile de la Beijing au propus sa ajute si alte tari din regiune, iar ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a promis in aceasta saptamana sa furnizeze Birmaniei o cantitate de 300.000 de doze de vaccin anti-COVID-19.Citeste si: