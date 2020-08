Ministru filipinez testat pozitiv cu noul coronavirus, a doua oara in cinci luni

Ministrul de interne Eduardo Ano, care ajuta la coordonarea gestionarii pandemiei in tara din sud-estul Asiei, a afirmat ca a fost testat pozitiv sambata dupa ce a manifestat simptome similare gripei saptamana trecuta. Acesta a fost diagnosticat pentru prima data cu COVID-19 in luna martie dar era asimptomatic la momentul respectiv, scrie RFI Unele studii arata ca persoanele infectate cu noul coronavirus incep sa dezvolte anticorpi la o saptamana dupa infectare sau de la debutul simptomelor dar oamenii de stiinta sunt inca nesiguri daca organismul creaza un nivel suficient de ridicat al imunitatii pentru a respinge un nou atac al virusului sau cat dureaza imunitatea.Cercetatorii au descoperit ca pacientii care se vindeca de coronavirus si-ar putea pierde imunitatea in cateva luni sau chiar saptamani.Secretarul de stat pentru sanatate Maria Rosario Vergeire a afirmat ca expertii medicali analizeaza simptomele lui Ano, testul sau pozitiv anterior si rezultatele de laborator pentru a vedea daca este vorba de o a doua infectare."Haideti sa nu ii spunem o reinfectare. Comunitatea stiintifica nu a acceptat inca faptul ca o reinfectare poate avea loc", a declarat Maria Rosario Vergeire.Eduardo Ano a fost testat inaintea unei intalniri cu presedintele filipinez Rodrigo Duerte si cu alti membri cheie ai guvernului ce urma sa aiba loc luni, cabinetul urmand sa analizeze daca va extinde carantina de doua saptamani impusa in capitala Manila si alte patru provincii din jurul ei.Numarul de persoane care au contractat coronavirusul in Filipine de la izbucnirea pandemiei a depasit 160.000, cel mai mare din sud-estul Asiei, iar bilantul deceselor a trecut de 2.600.Peste un sfert din infectii sunt cazuri active, autoritatile instituind purtarea obligatorie a mastilor si vizierelor la locurile de munca dupa ce mai multe focare au fost depistate la cantine.