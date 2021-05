Primele taxiuri zburatoare in Europa ar putea aparea in 2024 sau in 2025

Mai multe firme europene au anuntat dezvoltarea tehnologiei de mobilitate aeriana urbana (UAM) pentru pasageri sau pentru transport de marfuri, cum ar fi livrarile de echipamente medicale."Cred ca utilizarea comerciala a taxiurilor (aeriene) ar putea avea loc in 2024 sau in 2025", a afirmat Patrick Ky, director general al EASA.Datele EASA arata ca, pana in 2030, valoarea pietei europene de mobilitate aeriana urbana va ajunge la 4,20 miliarde de euro si vor fi create 90.000 de locuri de munca. Aproximativ 31% din piata globala pentru noua tehnologie va fi in Europa.Deja Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei a inceput procesul de certificare pentru unele aparate si primele aprobari sunt asteptate in 2024, le-a spus Ky jurnalistilor.Startup-ul german Volocopter si cei care sprijina alte proiecte, cum ar fi Aeroports de Paris (ADP), spera sa demonstreze cum functioneaza tehnologia pana la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.Cat de rapid vor functiona astfel de vehicule va depinde si de obtinerea aprobarilor in cazul in care ele zboara peste centre urbane sau cai ferate, a explicat seful EASA.Aproximativ 71% dintre cetatenii intervievati de EASA in sase zone urbane si-au exprimat interesul in folosirea taxiurilor aeriene sau a serviciilor de livrare, ori a ambelor, iar 41% din acestia au apreciat ca cel mai mult vor beneficia cei care au nevoie de ingrijire medicala de urgenta.Principala temere o reprezinta siguranta, atat pentru drone, cat si pentru taxiuri, precum si zgomotul produs.Majoritatea celor intervievati s-au declarat ingrijorati de impactul asupra pasarilor sau insectelor ori si-au exprimat temerile legate de securitatea cibernetica.Producatori auto globali si start-up-uri se intrec in dezvoltarea de taxiuri zburatoare comerciale, o piata a carei valoare ar putea ajunge pana in anul 2040 la 1.500 miliarde de dolari, conform Morgan Stanley.Printre cei care dezvolta astfel de planuri sunt Volkswagen si Airbus , firma americana Joby, grupul german Lilium, si Volocopter, sprijinit financiar de Daimler si Intel