Regina Elisabeta a-II-a participa la ultima zi de curse de cai Royal Ascot, unul dintre evenimentele pilot ale Guvernului

Evenimentul de cinci zile din Berkshire a inceput marti. Tututor participantilor le-a fost cerut sa prezinte, zilnic, dovada rezultatului negativ la un test rapid pentru Covid-19. Doua teste PCR trebuie de asemenea efectuate, unul inainte de a participa la eveniment si unul la final.Regina, care este pasionata de curse de cai, participa de regula la intreceri, insa sambata a fost prima sa aparitie de anul acesta.Multimea a aplaudat in timp ce ea a sosit cu masina, purtand o haina verde deschis si o palarie asortata.Caii ei Reach For The Moon, Tactical, Light Refrain si King's Lynn vor concura dupa-amiaza.Anul trecut, evenimentul a avut loc cu portile inchise, din cauza pandemiei.