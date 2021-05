Momente de panica in orasul Shenzhen. Unul dintre cei mai zgarie-nori din China a inceput sa se clatine VIDEO

SEG Plaza, cu o inaltime de aproape 300 de metri, a inceput sa se miste in jurul orei 13.00, oamenii din interior fiind evacuati in siguranta, in timp ce pietonii au inceput sa alerge panicati pe strazi. Cladirea a fost inchisa, iar accesul in interiorul ei a fost interzis incepand cu ora 14.40, potrivit South China Morning Post Finalizat in 2000, turnul gazduieste o piata importanta de electronice, precum si birouri, fiind amplasat in centrul unuia din orasele cu cea mai rapida crestere economica din China.Oficialii din serviciile pentru situatiile de urgenta investigheaza incidentul, incercand sa determine motivul care a provocat clatinarea turnului. Intr-un comunicat dat publicitatii s-a mai mentionat ca in oras nu s-a inregistrat niciun cutremur de pamant in preajma acestui eveniment, conform Digi 24 Intr-o declaratie ulterioara, autoritatile au precizat ca expertii nu au gasit "nicio crapatura in pamantul care inconjoara cladirea", iar niciun perete nu a cazut si nici nu a suferit deteriorari.Nu se stie care pot fi planurile autoritatilor cu cladirea periculoasa din inima orasului cu peste 12 milioane de oameni. Pe retelele sociale chineze au fost postate mai multe clipuri cu turnul zguduindu-se din fundatie, in timp ce sute de oameni aflati in zona respectiva alearga ingroziti pe strazi.Cladirea poarta numele producatorului de electronice si semiconductoare Shenzhen Electronics Group, ale carui birouri se afla in complex.Acesta este cel de-al 18-lea cel mai inalt turn din Shenzhen, potrivit evidentelor autoritatilor locale.Shenzhen este o metropola din sudul Chinei, aproape de Hong Kong , care inregistreaza o explozie economica. Multi giganti chinezi din domeniul tehnologiei, inclusiv Tencent si Huawei, isi au aici sediile. De asemenea, orasul gazduieste cel de-al patrulea cel mai inalt zgarie-nori din lume - centrul financiar Ping An, de 599 metri.