Ungaria si Polonia isi mentin veto-ul fata de bugetul UE si considera ca o conditionare a fondurilor UE necesita modificarea tratatelor

"Obiectivul nostru este sa prevenim un mecanism care nu va consolida, ci va submina statul de drept in interiorul UE prin degradarea lui la un instrument politic. Conditionalitatea propusa eludeaza Tratatul UE, foloseste definitii vagi si termeni ambigui, fara criterii clare asupra justificarii sanctiunilor si nu cuprinde garantii procedurale concrete", explica cei doi lideri in declaratia lor comuna, prezentata de agentia MTI."Propunerea actuala este inacceptabila pentru Ungaria", a spus Viktor Orban intr-o declaratie de presa consemnata de agentia EFE, adaugand ca o asemenea conditionalitate in UE "va servi la crearea unei suprematii a majoritatii, nu a dreptului".Legarea dezbaterii politice privind statul de drept de gestionarea economica a crizei provocate de pandemia de coronavirus este "iresponsabila", a mai declarat premierul ungar, sustinand ca aceasta criza necesita decizii economice rapide.La randul sau, Mateusz Morawiecki a estimat ca propunerea privind conditionarea accesarii fondurilor europene "este motivata politic" si ea "ar putea conduce la dezintegrarea UE"."Propunerea noastra comuna este sa facilitam adoptarea rapida a pachetului financiar prin stabilirea unui proces in doi timpi. Pe de o parte, sa limitam domeniul de aplicare al oricarei conditionalitati bugetare suplimentare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii conform concluziilor Consiliului European din luna iulie. Pe de alta parte, sa discutam in Consiliul European daca trebuie stabilita o legatura intre statul de drept si interesele financiare ale Uniunii. Daca se decide astfel, atunci procedurile corespunzatoare prevazute in Tratate, inclusiv convocarea unei conferinte interguvernamentale, trebuie luate in considerare pentru a negocia modificarile necesare ale Tratatelor", mentioneaza de asemenea cei doi prim-ministri in declaratia lor comuna.In cadrul unui vot preliminar la reuniunea de saptamana trecuta a reprezentantilor permanenti ai statelor UE, Polonia si Ungaria si-au pus in aplicare amenintarea ca vor bloca prin veto bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) si planul de redresare "Next Generation" (de 750 de miliarde de euro), daca va fi adoptat acordul convenit la inceputul lunii intre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE privind introducerea criteriului conditionalitatii.Acest acord prevede ca, la propunerea Comisiei Europene si cu aprobarea unei majoritati calificate a statelor membre, vor putea fi suspendate fondurile europene in cazul statelor membre acuzate ca incalca statul de drept (independenta justitiei, a presei, drepturile fundamentale etc), mecanism considerat de guvernele polonez si ungar un instrument arbitrar bazat pe criterii politice si ideologice.Cum Ungaria si Polonia nu puteau opri singure acest mecanism de conditionalitate a accesarii fondurilor europene, adoptat la acea reuniune prin majoritate calificata, rezervele exprimate de aceste tari au impiedicat adoptarea acordului asupra cadrului financiar plurianual si a deciziei privind resursele proprii, care necesita unanimitate.CITESTE SI: Von der Leyen: Polonia si Ungaria ar trebui sa se adreseze CJUE in problema statului de drept, nu sa blocheze bugetul