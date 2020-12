Opt angajati ai unui azil de batrani din Germania, vaccinati din greseala cu cinci doze de vaccin anti COVID-19

Cele sapte femei si barbatul vaccinati se afla intre persoanele vaccinate in mod prioritar cu vaccinul aliantei americano-germane BioNTech-Pfizer, administrat in Germania incepand de sambata.Insa, la vaccinarea lor, duminica, le-au fost injectate cinci doze dintr-o data, a anuntat luni administratorul districtului in care se afla azilul.Ei au fost informati imediat despre aceasta eroare, a dat asigurari Stefan Kerth.Patru dintre ei fost internati sub observatie la spital - cu simptome gripale usoare -, iar ceilalti trei s-au intors acasa."Regret profund acest incident", a declarat administratorul districtului, dand asigurari ca este vorba doar despre cazuri izolate, din cauza unor erori umane."Le doresc persoanelor vizate sa nu se produca niciun efect secundar grav", a declarat el.Laboratorul german BioNTech - care a dezvoltat acest prim vaccin cu ARN mesager - a dat asigurari, inainte de lansarea campaniei de vaccinare, in acest weekend, in mai multe state membre ale Uniunii Europene, ca doze mai mari decat cele normale au fost injectate in timpul fazei testarii, fara efecte secundare grave.Acest vaccin - conceput in ma iputin de un an de zile si care urmeaza sa fie administrat in doua injectii - este livrat intr-un flacon al carui continut, dupa ce este diluat, contine cinci doze.Insa autoritatile sanitare germane, prin vocea unei purtatoare de cuvant a Ministerului german al Sanatatii, au anuntat luni ca aceste flacoane pot contine sase doze de vaccin.CITESTE SI: